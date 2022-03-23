23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2022 10:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını ve vergi alınmayacağını açıklamıştı. Devam eden süreçte “asgari ücret için ikinci bir zam olur mu?” soruları gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bunun için yasal düzenlemeye dikkat çekti ve Meclis’i işaret etti. Peki asgari ücrete zam gelir mi? Asgari ücret için yasal düzenleme şart mı? Asgari ücrete nasıl zam yapılır? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de enflasyon rekoru!
İngiltere’de enflasyon rekoru!
Aidat ödemeyenler dikkat!
Aidat ödemeyenler dikkat!
İşsizlik yüzde 1,1 azaldı
İşsizlik yüzde 1,1 azaldı
Ev fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Ev fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Kitabında çarpıcı detay!
Kitabında çarpıcı detay!
“Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay
“Burası çok önemli” kitabında çarpıcı detay
TOKİ son başvuru tarihi...
TOKİ son başvuru tarihi...
100 bin TL 3 ayda ne kadar oldu?
100 bin TL 3 ayda ne kadar oldu?
Asgari ücrete zam olacak mı?
Asgari ücrete zam olacak mı?
İŞKUR 92.000 işçi alımı yapacak!
İŞKUR 92.000 işçi alımı yapacak!
Mobilyada 2022 hedefi ne?
Mobilyada 2022 hedefi ne?
Daha Fazla Video Göster