Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını ve vergi alınmayacağını açıklamıştı. Devam eden süreçte “asgari ücret için ikinci bir zam olur mu?” soruları gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bunun için yasal düzenlemeye dikkat çekti ve Meclis’i işaret etti. Peki asgari ücrete zam gelir mi? Asgari ücret için yasal düzenleme şart mı? Asgari ücrete nasıl zam yapılır? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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