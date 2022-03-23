23 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını ve vergi alınmayacağını açıklamıştı. Devam eden süreçte “asgari ücret için ikinci bir zam olur mu?” soruları gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bunun için yasal düzenlemeye dikkat çekti ve Meclis’i işaret etti. Peki asgari ücrete zam gelir mi? Asgari ücret için yasal düzenleme şart mı? Asgari ücrete nasıl zam yapılır? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.