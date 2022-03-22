SON DAKİKA! Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi!
Son dakika haberine göre: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam gelecek mi? sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam tartışmaları konusunda açıklama yaptı.
Bilgin, "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
"MECLİS GÜNDEME GETİRİP DEĞİŞTİRMEZSE..."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesine yönelik beklentilerle ilgili dün de açıklama yapmıştı.
Asgari ücretin yasal olarak her yılın aralık ayında belirlendiğini anımsatan Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.
"ŞARTLAR İÇİNDE BAKMAK LAZIM"
"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım."
"YASAL DURUM ARALIK AYI"
Bakan Bilgin, açıklaması sırasında asgari ücretin aralık ayında belirlendiğini de hatırlattı ve "olağanüstü durumda" istisna olabileceğini de söyledi.
Bilgin, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır" dedi.
"UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA AÇIKLARIZ"
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette ara zamla ilgili konuştu.
Konunun gündemlerinde olduğunu ve uygun koşullarda açıklanacağını söyleyen Çelik, "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz." dedi.
"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR KONU"
Öte yandan Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak. Kamuoyuna Cumhur ittifakına ortak irade olarak sunuldu. MYK'da bu ve benzeri konularda değerlendirme yaptılar. Ortaya koyulan sorulara cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı." ifadelerini de açıklamalarına ekledi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.
Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.
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