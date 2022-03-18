1915 Çanakkale Köprüsü nasıl kontrol edilecek?
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tarihi bir gün yaşandı. 1915 Çanakkale Köprüsü törenle açıldı. Peki bu dev eser nasıl korunacak ve nasıl kontrol edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul anlattı.
A Haber ekipleri Çanakkale Köprüsü'nün ana kumanda merkezine girdi. Bütün işlemler ve köprünün izlenmesi bu noktadan yapılacak. A Haber'e konuk olan Murat Kul şunları söyledi:
"Şu anda projenin ana kontrol merkezi odasındayız. Burada kurulmuş olan büyük ekranlar üzerinde hem köprünün hem de otoyolun yönetimini yaptığımız akıllı ulaşım sistemleri yazılımı ve köprünün scada yazılımı çalışıyor.
Bu iki yazılım yapay zeka destekli platformlar olup köprü üzerindeki anomolileri anında algılayarak bu odadaki operatörleri bilgilendiriyor ve gerekli senaryolar işletilerek anında müdahale ediliyor.
Köprü üzerinde bir kaza gerçekleştiğinde ya da yangın olduğunda sensörlerden bir alarm alındığında sistem otomatik olarak bunun kritik bir alarm olduğuna karar vermişse köprünün arkada tarafında bulunan mesaj ekranına sürücüleri uyaran bildirim gidiyor.
Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alabiliyor. Tüm noktalardaki operasyonlar 7/24 izleniyor ve tek yerden tek elden yönetiliyor. Toplam 101 kilometrelik bir otoyolumuz var. Köprünün üzerinde 98 tane olay algılama kameramız var.
Otoyollarda toplamda 300 tane olay algılama kameramız var. Bunlarla beraber tüm aksiyonlarımızı yönetiyoruz. Bunlar görüntü işleyebilen sensörler. Duran araç ya da ters istikamette giden bir araç olduğu zaman sistemler otomatik olarak anormalliği algılıyor."
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