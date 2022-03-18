1915 Çanakkale Köprüsü nasıl kontrol edilecek?

Otoyollarda toplamda 300 tane olay algılama kameramız var. Bunlarla beraber tüm aksiyonlarımızı yönetiyoruz. Bunlar görüntü işleyebilen sensörler. Duran araç ya da ters istikamette giden bir araç olduğu zaman sistemler otomatik olarak anormalliği algılıyor."

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