Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü geçiş serbest mi?
Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacağı duyurulan Çanakkale Köprüsü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Geçişlerin başlayıp başlamadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü geçiş serbest mi? İşte haberin detayları...
Çanakkale Köprüsü açıldı mı, ilk gün ücretsiz mi? 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacağı duyurulan asrın projesi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü geçiş serbest mi? İşte cevaplar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILDI MI?
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl töreninin ardından köprü açılışına geçilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış saat 16.00'da olacak.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLK GÜN ÜCRETSİZ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ve ilk gün ücretsiz olup olmayacağına yönelik detaylar henüz belli olmadı. Açılış sırasında Başkan Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN NEREYE BAĞLANIYOR?
1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
OTOYOL NEREDEN BAŞLAYIP NEREDE BİTİYOR?
1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.
KÖPRÜDEN KAÇ DAKİKADA GEÇİLECEK?
Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.
KÖPRÜNÜN KONUMU NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.
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