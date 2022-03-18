Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü geçiş serbest mi?

KÖPRÜNÜN KONUMU NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİ?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.