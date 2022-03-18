Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika?
Çanakkale Köprüsü geçiş süresi kaç dakika? 915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu bugün hizmete çılıyor. Geçiş süresi ile dikkat çeken proje ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Dev projenin hizmete başlamasıyla birlikte trafiğe de olumlu etkisi olacak. Peki, Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu hakkında merak edilenler...
Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayrıntıları paylaşıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak Çanakkale Köprüsü'nün yolu ne kadar kısaltacağı merak ediliyor. Tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLU NE KADAR KISALTACAK?
1915 Çanakkale Köprüsü bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek törenle açılacak. Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.
KÖPRÜDEN KAÇ DAKİKADA GEÇİLECEK?
Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.
KÖPRÜNÜN KONUMU NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika?
- Çanakkale Köprüsü açıldı mı? 18 Mart Çanakkale Köprüsü ilk gün ücretsiz mi? Çanakkale Köprüsü geçiş serbest mi?
- Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanıyor? Çanakkale köprüsü güzergahı haritası
- 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü 2022 geçiş ücreti kaç TL oldu?
- 3600 ek göstergede tünelin ucu göründü! 1.157-1.477 lira arasında artış! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- Muhsin Bayrak kimdir, serveti mal varlığı nedir? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak ne iş yapıyor? Chelsea'yi satın aldı mı?
- Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları
- 18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün kar tatili olan iller: 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Kayseri, Rize, İstanbul, Ordu, Kocaeli...
- Çanakkale Köprüsü saat kaçta açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programı: Geçişler ne zaman başlayacak?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi tarihte?
- 18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu?