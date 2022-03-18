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Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika?

Çanakkale Köprüsü geçiş süresi kaç dakika? 915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu bugün hizmete çılıyor. Geçiş süresi ile dikkat çeken proje ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Dev projenin hizmete başlamasıyla birlikte trafiğe de olumlu etkisi olacak. Peki, Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika? İşte konu hakkında merak edilenler...

Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayrıntıları paylaşıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak Çanakkale Köprüsü'nün yolu ne kadar kısaltacağı merak ediliyor. Tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLU NE KADAR KISALTACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek törenle açılacak. Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İLK GÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ve ilk gün ücretsiz olup olmayacağına yönelik detaylar henüz belli olmadı. Açılış sırasında Başkan Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN NEREYE BAĞLANIYOR?

1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

OTOYOL NEREDEN BAŞLAYIP NEREDE BİTİYOR?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU KAÇ METRE?

1915Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.

KÖPRÜDEN KAÇ DAKİKADA GEÇİLECEK?

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.

KÖPRÜNÜN KONUMU NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİ?

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.

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