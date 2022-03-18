Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayrıntıları paylaşıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak Çanakkale Köprüsü'nün yolu ne kadar kısaltacağı merak ediliyor. Tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar kısaltacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş süresi ne kadar, kaç dakika? İşte cevaplar...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLU NE KADAR KISALTACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek törenle açılacak. Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.