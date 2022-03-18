18 Mart 2022, Cuma
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Asrın projesi: 1915 Çanakkale Köprüsü! İşte altın çember
1915 Çanakkale Köprüsü'nün bugün açılıyor. Köprünün açılışıyla Marmara’da karayolu çemberi tamamlanıyor. Yapımında 19 ülkeden 360 mühendis, toplam 30 bin kişi görev aldı. Peki ekonomiye nasıl katkı sağlayacak? A Haber Dış Haberler Şefi Bora Balar detayları aktardı.