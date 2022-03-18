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Asrın projesi: 1915 Çanakkale Köprüsü! İşte altın çember

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 14:23
1915 Çanakkale Köprüsü'nün bugün açılıyor. Köprünün açılışıyla Marmara’da karayolu çemberi tamamlanıyor. Yapımında 19 ülkeden 360 mühendis, toplam 30 bin kişi görev aldı. Peki ekonomiye nasıl katkı sağlayacak? A Haber Dış Haberler Şefi Bora Balar detayları aktardı.
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İşte altın çember
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