Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk A Haber’de! Türk halkına seslendi:

Rusya bugün itibariyle Kırım Tatarları öldürüyor. Sizin kardeşlerinin bizim de kardeşlerimiz.

"PUTİN ERDOĞAN'I DUYABİLİR"

Bu ateşkes rejimini sağlayabiliriz ama bu sadece Rusya'nın isteğine göre yapılabilir. Rusya'ya baskı yapmak lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bey ona baskı yaparsa ve tarafsız bir ülke olarak önümüze çıkarsa tabii ki Putin onu duyabilir. Yani çift standart olamaz. O sonuna kadar öldürecek herkesi.

TÜRK HALKINA ÇAĞRI

Bizim kadınlarımız en iyi eli boş işgalcilerin önüne çıkıyorlar. Onların silahlarından korkmuyorlar. Onların gözlerine hayır diyorlar. Biz burada sonuna kadar kalacağız diyorlar. Ben bir askerin eşiyim ve anneyim çocuk kaybedince ne kadar acı duygu biliyorum ve biz hiç geri adım atmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk halkından bizi desteklemelerini rica ediyorum. Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEBİLİYOR MU?

Hayır. Onları hiç göremiyorum. Onlar Ukrayna'da oğlum savaşa gitti küçük oğlum da evde. Çocukların ne kadar durumda olduğunu biliyorum. Bombardıman altında duruyorlar.