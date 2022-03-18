Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk A Haber'de! Türk halkına seslendi:
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Kalanlar ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Bombaların altında tahliyeler nasıl gerçekleştiriliyor? Ukrayna tahliyelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vereshchuk, "100'den fazla çocuk öldü, bu Putin'in stratejisi." dedi. Türk halkına da cağrıda bulundu.
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Kalanlar ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Bombaların altında tahliyeler nasıl gerçekleştiriliyor?
Ukrayna tahliyelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KİEV'DEN 2 MİLYON KİŞİ AYRILDI MI?
Maalesef bu doğru değil. Kiev'in kenarları abluka altında bulunuyor. Kiev'i o kadar çok kişi terk edemedi.
"PUTİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"
Mariupol'de insani açıdan çok kötü bir durum var. İşgalciler tiyatroya ve hastaneye bomba atıyorlar. Bugün itibariyle hastanede 400 kişi rehin altına alındı çıkamıyorlar. Çok soğuk. Yemek, su, ilaç yok orada. Gerçekten Türk vatandaşları camide saklanıyorlardı ve bizden yardım istiyorlardı. Cumhurbaşkanına başvuruda bulunuyorlardı. O kişiler kurtarılmak isteniyorlardı. Gerçekten çok korkunç bir şey çünkü Putin sivilleri öldürüyor. Hiç kimse yardım edemiyor bu durumda.
RUSYA KİEV'İ İŞGAL EDECEK Mİ?
100'den fazla çocuk öldü. Kadınlar da öldürülüyor. Bu Putin'in stratejisi. Ukrayna'nın direnişini bozmak istiyor. Bizim ordumuz gerçekten büyük bir şekilde mücadele ediyor o yüzden Putin başka bir strateji seçti ve sivillere saldırıyor. Ben tahliye koridorlarından sorumluyum. O yüzden Putin'in sivil kişileri nasıl öldürdüğünü ben biliyorum
ÇATIŞMA BÖLGESİNDE SİVİL KALDI MI?
Putin tahliye koridorları yapmamıza izin vermiyor. Çocuklar ve yaşlı emekliler bu şehirlerden çıkamıyorlar. Sivil hedeflere saldırı yapıyor. Biz de bunu gördük.
TAHLİYE KORİDORLARI NE DURUMDA?
Yüzde yüz güvenli bir tahliye koridoru yok. Biz 24 saattir her gün Rusya ile bunun oluşturulması konusunda müzakere ediyoruz. Her zaman ihlal ediyorlar. Ateşkes olmuyor bu koridorlarda.
Sonuna kadar herkesi öldürmeye çalışacaklar.
Rusya bugün itibariyle Kırım Tatarları öldürüyor. Sizin kardeşlerinin bizim de kardeşlerimiz.
"PUTİN ERDOĞAN'I DUYABİLİR"
Bu ateşkes rejimini sağlayabiliriz ama bu sadece Rusya'nın isteğine göre yapılabilir. Rusya'ya baskı yapmak lazım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bey ona baskı yaparsa ve tarafsız bir ülke olarak önümüze çıkarsa tabii ki Putin onu duyabilir. Yani çift standart olamaz. O sonuna kadar öldürecek herkesi.
TÜRK HALKINA ÇAĞRI
Bizim kadınlarımız en iyi eli boş işgalcilerin önüne çıkıyorlar. Onların silahlarından korkmuyorlar. Onların gözlerine hayır diyorlar. Biz burada sonuna kadar kalacağız diyorlar. Ben bir askerin eşiyim ve anneyim çocuk kaybedince ne kadar acı duygu biliyorum ve biz hiç geri adım atmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk halkından bizi desteklemelerini rica ediyorum. Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız.
ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞEBİLİYOR MU?
Hayır. Onları hiç göremiyorum. Onlar Ukrayna'da oğlum savaşa gitti küçük oğlum da evde. Çocukların ne kadar durumda olduğunu biliyorum. Bombardıman altında duruyorlar.
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