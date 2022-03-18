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Ecdada saygının hediyesi! A Haber ekipleri açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsünden otomobille geçti

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Ecdada saygının hediyesi! A Haber ekipleri açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsünden otomobille geçti

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın önderliğinde açıldı. Coşkulu ve heyecan dolu görüntülere sahne olan açılış töreni sonrası A Haber ekipleri 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden otomobil ile geçerken köprüye ilişkin detayları da paylaştı. A Haber muhabiri Vedat Sezer köprüde hız sınırının 120 olduğunu vurgularken bu eserin "Ecdada saygının hediyesi" olarak tanımlandığını belirtti.

A Haber muhabiri Vedat Sezer ve Kameraman Kemal Erkin Kopuzca iki kıtayı altıncı defa birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden otomobil ile geçerken köprüye ilişkin detayları paylaştı.

GEÇİŞLER BİR HAFTA ÜCRETSİZ

Köprüden geçiş bir hafta ücretsiz olacak. Sonrasında ise geçiş ücreti 200 Türk Lirası olacak. Başkan Erdoğan bugün köprünün açılışını gerçekleştirdi.

ORTA AÇIKLIĞI 2023 METRE

Biz şu an Lapseki tarafındayız. Şimdi de o muhteşem köprüden geçiyoruz. Orta açıklığı 2023 metre ile dünyanın en büyüğü olan bir köprüden bahsediyoruz.

KULELER RENKLERİNİ BAYRAĞIMIZDAN ALDI

Viyadükler 770 metre. Vatandaşlarda köprüden geçmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Çelik kulelerin renkleri kırmızı beyaz. Al bayrağımızı simgeliyor.

ECDADA SAYGININ HEDİYESİ

5 yıl boyunca buradan çok farklı yayınlar yaptık. O köprüden artık aracımızla geçiyoruz. Köprüde hız limiti 120 kilometre. Ancak bugün 90 kilometre ile sınırlandırıldı. Ecdada saygının hediyesi olarak tanımlandı bu köprü.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Ecdada saygının hediyesi ECDADA SAYGININ HEDİYESİ
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptı

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