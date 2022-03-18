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Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirildi

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri" adlı belgesel serisi hazırlandı.

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