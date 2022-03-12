Kosova Başbakanı A Haber’de! Kurti: Rusya’nın işgalini ilk günden kınadık

Kremlin bu saldırıyı yaygınlaştıracak. Çünkü tek bir ülke de savaşla Almanların zamanında Yıldırım Savaşı'nın Rus versiyonuyla 2. Yalta Konferası'na çağıramazlar. Ama bunu yapabilmek için daha çok uğraşacaklar. O yüzden bizim birlik ve dayanışma göstermemiz lazım."

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