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Kosova Başbakanı A Haber'de! Kurti: Rusya'nın işgalini ilk günden kınadık

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Kosova Başbakanı A Haber’de! Kurti: Rusya’nın işgalini ilk günden kınadık

Kosova Başbakanı Albin Kurti Antalya Diplomasi Forumu’nda A Haber'in sorularını yanıtladı. Kurti, "Cesaret ve direniş gösteren Ukrayna halkının yanındayız. Bu savaş Batı Balkanlar’da gördüğümüz savaşa benziyor. Rusya'nın saldırılarına karşı açık ve katı olmalıyız. Putin bir savaş başlatmanın ötesinde bu savaşı yaymaya da hazır. Başkan Biden’ın masaya oturtmak için bunu yapmak istiyor. " dedi.

Albin Kurti'nin A Haber'e özel açıklamalarI:

"Rusya'nın işgalinin ilk gününden itibaren Kosova bu yaşananları kınadı. Bu saldırı provokasyonsuz ve gerekçesiz olmuştur. O yüzden biz onları takdir ediyoruz ve dayanışma sergiliyoruz. Ve Ukrayna'nın mücadeleyi kazanacağına inanıyoruz.

Kosova'da Ukrayna'dan kaçan 20 tane gazeteciyi ve 500'e yakın mülteciyi ağırlıyoruz. Şu anda Hibrit bir savaş olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl olanlar savaşa yönelik olarak bir hazırlık aşamasıydı.

Şu anda Batı Balkanlar'da da hibrit bir savaş var. Özellikle Sırbistan ve Bosna Hersek üzerinde. Belgrad kendilerini Kremlin'in askerlerine dönüştürüyorlar. Rus işgalini ve askeri saldırganlığını kınamıyorlar. Gazprom'un askeri ekipman satın almasına izin veriyorlar ve Sputnik için de merkez sağlıyorlar.

Başkan Putin despotik bir lider. Şimdi savaş makinasını bağımsız Ukrayna ulusu üzerine çevirdi. Kendisi ABD Başkanı Biden ile görüşme yapmak istiyor. Tıpkı Yalta Konferansına benzer bir şekilde. Aynı zamanda dünyayı bölmek istiyor ilgi alanlarına göre.

Dünya bir araya gelmeli ve bölünmemeli. Çıkar üzerinden bölünmemeli değerler üzerinde birleşmeli. Ama Putin bir savaş başlatmanın ötesinde bu savaşı yaymaya da hazır. Başkan Biden'ın masaya oturtmak için bunu yapmak istiyor.

Kremlin bu saldırıyı yaygınlaştıracak. Çünkü tek bir ülke de savaşla Almanların zamanında Yıldırım Savaşı'nın Rus versiyonuyla 2. Yalta Konferası'na çağıramazlar. Ama bunu yapabilmek için daha çok uğraşacaklar. O yüzden bizim birlik ve dayanışma göstermemiz lazım."

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