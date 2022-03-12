Heyecanlandıran MİUS paylaşımı! Türkiye için önemi ne? Katkısı ne olacak? MİUS nedir?

Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

"Benim tanıdığım Bayraktarlar boşa konuşmazlar. Bir iddia olsun bir propaganda olsun diye bu şekilde bir cümle kurmazlar. Belli ki işi çok iyi bir noktaya getirdiler ve bununla ilgili bir paylaşım yaptılar. Hem Türkiye, hem insanlığa hem de Bayraktar Teknoloji'ye hayırlı olsun.