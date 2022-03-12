Heyecanlandıran MİUS paylaşımı! Türkiye için önemi ne? Katkısı ne olacak? MİUS nedir?
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan tüm Türkiye’yi heyecanlandıran İnsansız Savaş Uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Selçuk Bayraktar mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi." ifadelerine yer verdi. Peki Türkiye’ye katkısı ne olacak? MİUS nedir? MİUS’un önemi ne? Envantere girdiğinde avantajları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:
"Benim tanıdığım Bayraktarlar boşa konuşmazlar. Bir iddia olsun bir propaganda olsun diye bu şekilde bir cümle kurmazlar. Belli ki işi çok iyi bir noktaya getirdiler ve bununla ilgili bir paylaşım yaptılar. Hem Türkiye, hem insanlığa hem de Bayraktar Teknoloji'ye hayırlı olsun.
Bu çok önemli bir meydan okuma çünkü stratejik ve jeopolitik bir katmanın aygıtı savaş uçağı. Ve siz bu savaş uçağını insansız olarak inşa etmeye dair bir fotoğraf ortaya koyuyorsunuz. Burada bir meydan okuma yapıyorsunuz.
Bu dünya jeopolitiğinde de son derece önemli bir inisiyatife denk gelecek. Jeopolitik katmanın kendine özgü bir takım silah sistemleri var. Bunlardan bir tanesi savaş uçaklarıdır ve bunların imkanları ile kabiliyetleri son derece önemlidir. Mühimmat çeşitleri de çok önemli. Staratejik seviyede nasıl bir etki ortaya koydukları.
Hava savunma ve hava taarruz sistemleri ve birçok özelliği içinde barındıran bir sisteme denk geliyor. SİHA'lar ile savaş uçakları karıştırılmasın. Savaş uçağı doktirini çok daha başkadır. Bayraktarlar İHA'larla yola çıktı SİHA'lar vardı, şimdi MİUS'a ulaştılar. Şu anda Türkiye'ye dair çok önemli bir jeopolitik inisiyatif şekillenmekte.
Bizim en önemli hassasiyet alanlarımızın başında savaş uçağı savaş uçağı katmanı ve savaş uçağının kullanmış olduğu sistemler ve bunların üretmiş olduğu teknolojik üstünlük buna karşılık geliyor bu mesaj. İşte ortaya konulan meydan okuma budur.
Hem Türkiye açısında hem coğrafyamızın açısından son derece önemli bir gelişmeye karşılık geliyor. SİHA'lar tam anlamıyla bir taarruzi sistem. Ama kendini koruması ancak kendisinin teknolojik altyapısıyla sınırlı. Ama savaş uçağı tam bir platform, yani bir diğer savaş uçağı ile savaşma kabiliyeti olan hava hedeflerini de imha edebilen havadaki üstünlüğü ortadan kaldırabilen ve havada üstünlük sağlayabilen bir sistemdir.
Savaş uçaklarının uçuş sürelerinin kısıtlı olması bir dezavantajdır ama siz bir savaş uçağı ve 24 saatten fazla uçuyor. Elektronik karşı tedbirleri var, radar sistemleri gelişmiş ve manevra kabiliyeti son derece yüksek bir karşınıza gelen pilota üstünlük sağladığınız takdirde ellerinden bütün inisiyatifi alırsınız.
İşte insansız savaş uçaklarının böyle bir özelliği var. En önemli özelliklerinden biri de feda edilebilir. İçinde insan olan bir savaş uçağını feda edemezsin ama bir insansız savaş uçağını gerekirse görev şartları gereği feda edebilirisiniz."
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