Siviller Ukrayna’dan tahliye ediliyor! Kavuşma anları A Haber’de! Minik Aylin babasına böyle seslendi

"HER ANI BİRLİKTE YAŞADIK"

Eşi Barış ise "Yaşadıkları her anı birlikte yaşadık sadece yanlarında değildik. Ben eşim ve kızım tahliye sürecinde devlet büyüklerimizin çok büyük katkıları oldu, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım orada yaşayan bütün insanlar bu savaştan kurtulurlar. Bu savaşın sona ermesini istiyoruz artık." ifadelerini kullandı.