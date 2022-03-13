Siviller Ukrayna’dan tahliye ediliyor! Kavuşma anları A Haber’de! Minik Aylin babasına böyle seslendi
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna’dan tahliye edilenler Vinnitsya kentine ulaştı. A Haber farklı bölgelerde haber nöbetini sürdürüyor. Ukrayna'dan yaşayan Victoria eşiyle telefonda konuştu. Kızı Aylin'in babasına seslenmesi yürekleri yaktı.
Savaşın vurduğu Ukrayna'da sivillerin tahliyesi sürüyor.
Son olarak tahliye edilenler Vinnitsya kentine ulaştı.
A Haber muhabiri Murat Sekban, bölgeden detayları aktardı.
KAVUŞMA ANLARI A HABER'DE
A Haber ekibi duygusal anlara tanık oldu. Ukrayna'dan yaşayan Victoria eşiyle telefonda konuştu. Kızı Aylin'in babasına seslenmesi yürekleri yaktı.
Victoria, "Çok endişe etti. Sizinle yaşadım bu savaşı diyordu" şeklinde konuştu.
"HER ANI BİRLİKTE YAŞADIK"
Eşi Barış ise "Yaşadıkları her anı birlikte yaşadık sadece yanlarında değildik. Ben eşim ve kızım tahliye sürecinde devlet büyüklerimizin çok büyük katkıları oldu, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım orada yaşayan bütün insanlar bu savaştan kurtulurlar. Bu savaşın sona ermesini istiyoruz artık." ifadelerini kullandı.
Aylin babasına böyle seslendi.
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