Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı?

Her iki taraf da geri attığı sürece gerilim düşecektir. Burada asıl sürpriz Odessa olacaktır. Putin buraya harekat yapmayı düşünecek mi? Asıl mesele bu? Çözüm için kesin ateşkesin olması gerekir. Göçmen sorunun var ve AB bunu kaldıramayacak. Çatışmaların Balkanlara sıçrama durumu söz konusu, bu da Rusya ve NATO'yu karşı karşıya getirecektir."

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