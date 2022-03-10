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Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı?

Antalya’da Türkiye’nin önderliğinde Rusya ve Ukrayna bakanlar düzeyinden masaya oturdu. Görüşme sonrası yapılan açıklamalara “Soğuk bir barış soğuk savaştan daha iyidir” sözleri damga vurdu. Peki savaş bitecek mi? Rusya duracak mı? Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? Barış için yol açıldı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu hadise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğindeki imzasıdır. Karadeniz devam eden iki kardeş devletin uluslararası hukukun öngördüğü şekilde BM sözleşmelerine göre Türkiye çok ciddi bir arabuluculuk üstlenmiştir.

Harbin en şiddetli olduğu anda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda yapılması savaşın durması, akan kanın durması için ciddi bir durumdur. Belarus'ta yapılan çalışmalar teknik düzeydeydi. Ancak bugünkü görüşme siyasi bir iradeye dönüşmüştür.

Devlet Başkanları düzeyinde bir müzakerenin yolu açıldı. Türkiye fevkalade bir işi başarmıştır. Tüm dünya basını buradaydı ve Türkiye'nin barışsever bir ülke olduğu ifade edilmiştir. Türkiye'nin kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için burada olduğunu söyleyebiliriz.

Ukrayna'nın tekrar görüşmeye hazır olması, Kiev'in istediğini aldığını göstermektedir. Lavrov buraya dünyadan yalıtılmış bir Rusya olarak buraya geldi. Burada konuşmanın daha iyi olduğunun altı çizildi ve silah verenler ile savaşçı gönderenlere mesaj verildi. Rusya burada NATO ve Polonya'ya ciddi bir meydan okuma yaptı.

Burada diyalog yolunun açılması çok başarılı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye'nin hava sahasını kapatmaması, yaptırımlara uymaması hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya nefes aldırmıştır. Başkanlar düzeyinde olan toplantının Türkiye'de olabileceğini söyleyebiliriz. Ben Putin'in Türkiye'ye geleceğine inanıyorum.

Her iki taraf da geri attığı sürece gerilim düşecektir. Burada asıl sürpriz Odessa olacaktır. Putin buraya harekat yapmayı düşünecek mi? Asıl mesele bu? Çözüm için kesin ateşkesin olması gerekir. Göçmen sorunun var ve AB bunu kaldıramayacak. Çatışmaların Balkanlara sıçrama durumu söz konusu, bu da Rusya ve NATO'yu karşı karşıya getirecektir."

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı? TARİHİ ZİRVEDEN HANGİ SONUÇ ÇIKTI?
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