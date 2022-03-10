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Barışın kapısı Antalya'da aralanır mı? Üçlü "Ukrayna" zirvesi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Barışın kapısı Antalya’da aralanır mı? Üçlü Ukrayna zirvesi

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da olacak. Savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en üst düzey görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Antalya zirvesi savaşı bitirir mi? Rusya nereye kadar gidecek. Barışın kapısı Türkiye’de aralanır mı? Gelişmeleri Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nu yakından takip eden A Haber’in canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ile A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

Murat Akgün'ün canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"İki ülke arasında ilk defa bu kadar üst düzeyde bir görüşme yapılacak. Bu açıdan bakıldığında Antalya'daki zirve savaş açısında bir ilki oluşturuyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Facebook'ta bombaların atıldığı bir süreçte zirveden çok büyük sonuçlar çıkmasını beklemediğini ifade etti. Benim de düşüncem buna paralel.

Bu görüşmenin yapılması son derece önemli. Ancak tek bir görüşmeyle çok somut sonuçlar beklemek yanlış olabilir. Bizim arzumuz bu görüşme bir sürecin başlangıcı olsun. Siyasi iradeyi temsil eden isimlerin görüşmesi başka bir durumdu. Umudum bu görüşmeler belli bir süreç başlatır ve sürecin sonunda iki ülkenin liderlerinin yine belki Türkiye'nin ev sahipliğin de bir araya gelmeleridir.

Bu savaşı başlatan Zelenskiy ve Putin'dir ve savaşı bitirecek olan da onlardır. Rusya büyük bir güçle Ukrayna'ya girdi ve 3 tane şartı var. Ayrılıkçı toprakların bağımsızlığının tanınması, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna'nın tarafsızlığının anayasaya madde olarak konmasıdır.

Sadece bu 3 hedef için girilmedi. Rusya'nın artık burada başka hedefleri var. Ben Rusya'nın Ukrayna'yı bölmek istediğini mümkünse Karadeniz ile ilişkisini en aza indirmeyi arzu ettiğini ve askeri altyapıyı tamamen yok etmeyi planladığını düşünüyorum."

Dr. Eray Güçlüer'in açıklamaları:

"Saha masayı şekillendiriyor. Temel dinamikler saha oluşuyor. Rusya'nın sahada istediklerini net olarak alamadığını görüyoruz. Rusya'nın istediği stratejik hedeflere ulaşamadığını görüyoruz. Yaklaşık 6 orduyla başladığı harekatı şu anda 10 orduya çıkardı.

Rusya burada hala o başlangıçtaki stratejik hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu sahadaki o askeri hareketlilikten görüyoruz ama Zelenskiy yönetiminin siyasi olarak ayakta kalması ve Ukrayna ordusunun ayakta kalması ve halkın direnişe katılması bir anda dengeleri farklı bir noktaya taşıdı.

Şu anda taraflar hala birbirlerine bir üstünlük sağlayamadı. Burada bir yenilme ya da çekilme yok. Şu anda Antalya'da bir diplomasi masasının kurulmasının vesile olduğunu düşünüyorum. Bu görüşme çok önemli çünkü bakanlar seviyesinde yapılıyor.

Heyetler seviyesinde olanlar teknikti ve koridor açma, insani yardım ve ateşkes konuları vardı. Burada ilk defa Ukrayna'nın kaderinde belirleyici olacak Rusya'nın bölgedeki pozisyonun belirleyecek çok önemli bir siyasi adım atılmış durumda. Ben bunu saha gerçeklerine bağlıyorum."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BİTECEK Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 15 gün yaşanırken insani koridorlar açıldı ama bazı bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Öte yandan tüm dünya gözünü Antalya'ya çevirmiş durumda. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla bir araya gelecek.

Peki kritik zirveden barış çıkar mı? Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma sona erecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'un öne çıkan sözleri:

"Bu görüşmenin yapılıyor olması çok önemli. Fakat bunun getirisi de çok farklı açılardan değerlendirmeleri. Burada Rusya ve Ukrayna savaşıyor gözüküyor gözükse de Ukrayna cephesinden bakıldığında arkasında farklı güçlerin olduğunu ve bunun küresel boyutlara ulaştığını dikkate almamız lazım.

Bu görüşmeden sonra yapılacak sonraki iletişimlerde çok önem kazandı. Bunun bir cephede savaş olarak değil de ekonomik savaş haline dönüşmesinin sanki 2. Dünya Savaşı'na hazırlık dönemi gibi bakmamız lazım.

Antalya Diplomasi Forumu için, dünya sahnesine yeni girmiş, gerçekten birkaç yıl içerisinde dünyaya kendisini göstermek için pencere açıldığını ifade ediyordu Ukrayna. Şehirler diplomatik olarak bayrak taşır, Viyana, Cenevre gibi. Antalya şu anda kendine bu yolu açmıştı ama bugünkü görüşmeyle gerçekten dünyada barışa yol açma noktasında önemli bir yerde.

Antalya'da kravatlar çıkarılmış, bu Antalya'nın barışa olan sıcaklığını ortaya koyuyor. Ukrayna tarafı ateşkes istiyor. Burada Rusya ise iddialarının olduğunu ve bunu Ukrayna üzerinde görmek istediğini söylüyor."

Barışın kapısı Antalya’da aralanır mı? BARIŞIN KAPISI ANTALYA'DA ARALANIR MI?
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