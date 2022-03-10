Barışın kapısı Antalya'da aralanır mı? Üçlü "Ukrayna" zirvesi

Bu görüşmeden sonra yapılacak sonraki iletişimlerde çok önem kazandı. Bunun bir cephede savaş olarak değil de ekonomik savaş haline dönüşmesinin sanki 2. Dünya Savaşı'na hazırlık dönemi gibi bakmamız lazım.

Antalya Diplomasi Forumu için, dünya sahnesine yeni girmiş, gerçekten birkaç yıl içerisinde dünyaya kendisini göstermek için pencere açıldığını ifade ediyordu Ukrayna. Şehirler diplomatik olarak bayrak taşır, Viyana, Cenevre gibi. Antalya şu anda kendine bu yolu açmıştı ama bugünkü görüşmeyle gerçekten dünyada barışa yol açma noktasında önemli bir yerde.

Antalya'da kravatlar çıkarılmış, bu Antalya'nın barışa olan sıcaklığını ortaya koyuyor. Ukrayna tarafı ateşkes istiyor. Burada Rusya ise iddialarının olduğunu ve bunu Ukrayna üzerinde görmek istediğini söylüyor."