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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya'ya ait savaş uçakları kent merkezlerine saldırılar düzenlerken o anlar bölgede yaşayanlar tarafından görüntüleniyor. Jitomir ve Mikolayiv kentlerinde bombaların sivil yerleşimleri hedef aldığı anlar saniye saniye kaydedildi. Ülkenin en büyük 2. kenti Harkov ise tamamen enkaza dönüşmüş durumda. İşte Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler...

A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 09:17
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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Jitomir'e yapılan hava saldırısında 2 hastane ve 1 ev hasar gördü.

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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna'nın Jitomir kentini hedef aldı.

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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısında 2 hastane ve 1 ev vuruldu.

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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Kent belediyesinden saldırıda kimsenin yara almadığı duyuruldu. Belediye ayrıca saldırınının ardından ordunun talimatıyla sokak aydınlatmalarını kapatma kararı aldı.

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Rusya Ukrayna savaşında 15. gün | Ev böyle vuruldu! Çığlıklar yükseldi... Dünya savaşını andıran görüntüler...

Bombardımanlar nedeniyle Jitomir Termik Santrali'nin de kapatılması gerektiği ifade edildi.