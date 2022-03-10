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Dünya piyasalarının gözü Antalya’da! Ekonomide diplomasi umudu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Dünya piyasalarının gözü Antalya’da! Ekonomide diplomasi umudu

Antalya'da yapılacak üçlü zirve Brent petrol ve ons altında düşüşe neden oldu. Rusya-Ukrayna masasında çıkacak haberler piyasaları nasıl etkiler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına ekonomist İbrahim Derici değerlendirdi.

İbrahim Derici'nin canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"Piyasalarda özellikle bu Antalya'daki görüşmelerin pozitif etkisi görüldü. Zaten hep söylediğimiz gibi ekonominin ve piyasaların olaylardan etkilendiğini görüyoruz. Yaşanan olaylar ekonomideki fiyatları belirliyor.

Petrol fiyatlarında bir düşme yaşadık. Ham petrol fiyatı şu anda 109 dolar civarında, Brent petrol fiyatı da 112 dolarda seyrediyor. Emtia piyasalarında da yüzde 5'lik bir düşme var. Buğday fiyatlarında benzer bir düşüş yaşandı.

Yani hem gıda da hem emtia fiyatlarında hem de enerji borsalarında bu Antalya'daki pozitif görüşmenin pozitif yansımasını anında gördük. Savaşın askeri boyutu kadar ekonomi boyutu da dünyayı doğrudan etkiliyor.

Avrupa'nın gıda ve enerjide Rusya'ya ne kadar bağımlı olduğunu biliyoruz. Doğalgazda yüzde 45'lik bir bağımlılık söz konusu. Avrupa'nın bu savaşın bir an önce ekonomik olarak bitmesini doğrudan istemesi gerektiğini düşünüyorum. Politik çıkarlar başka yönde olabilir ama ekonomik açıdan savaşın uzaması dünyayı ciddi riske sokar.

Rusya'nın elinde kozlar var. Enerji kozu, gıda kozu bir tarafta emtia fiyatlarında ciddi derece üretici kozu var. Bunun yanında bir nükleer koz var. Savaş başladığından beri yaptırımlarla Rusya ekonomik olarak cezalandırılmaya çalışılıyor.

Petrol ve doğalgaz ambargolarının Avrupa açısından mümkün olmadığını en azından kısa vadede imkansız olduğunu görüyorum. Bu belki Amerika açısından mümkün olabilir."

Ekonomide diplomasi umudu EKONOMİDE DİPLOMASİ UMUDU
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