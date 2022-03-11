Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Fiyatlar aşağı doğru mu gidecek?

Petrol, enerji ve emtialar savaş ortamını sevmez. Dün barış umudunun doğmuş olması, BAE'nin ve OPEC'in üretim artırımı petrol fiyatlarını düşürdü. Bunun bir süre daha devam etmesi beklenir ama üretim ile ilgili belirsizlikler ve savaş ile ilgili belirsizlikler artma potansiyelini yükseltiyor."

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