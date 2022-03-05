Ukrayna Kiev’i nasıl savunuyor? Rus kuşatması kırılacak mı? Konvoy neden ilerlemiyor?

Jeopolitik savaş, dünyanın en üst düzey akıllarının yaptığı savaştır, dolduruşa gelerek yapılan bir savaş yok burada. Bazen aptallık yapıyor gibi bir görüntü ortaya koyabilirler. Putin ve Biden yaptıkları açıklamalarla onlar gibi düşünmemizi istiyorlar. Biz burada gücün nasıl etki koyduğuna bakmalıyız. Onlar gibi düşünürsek bizi kandırırlar.