Rusya savaşı bitirecek mi? Rusya konvoyu neden bekliyor? İnsani koridor ne anlam taşıyor?
Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken insani koridorun açılacağı 2 şehir dışında bombalama ve çatışma durumu devam ediyor. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu Kiev’e 25 kilometre uzaklıkta bekleme halinde. Kiev’in dış mahallerinde ise çatışmalar şiddetleniyor. Peki Rus konvoyu neyi bekliyor? Rusya savaşı bitirecek mi? İnsani koridor ne anlam taşıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarına emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan'ın açıklamaları:
"İnsani koridorun açılması son derece önemli. Savaş devam ederken masada bu kararın alınması çok önemli. İnsanların ilaca ve diğer ihtiyaçlarına ulaşması ve hastanelere tahliye için önemli bir durum. İnsani koridorun açılıyor olunması çok faydalı bir hareket.
Masada uzlaşılar ödün olarak kabul edildiği sürece savaş devam edecek. Şu anda savaşın gerginlik dönemi var. NATO için savaş başlamadı. Dünya şu anda ikiye bölündü.
Rusya konvoyu neden bekliyor? Şunu söylemek istiyorum, mekanize birlikler, tanklar şehir muharebelerine girmezler. Eğer bunlar şehir içine girerse erirler. Burada Rus birlikler NATO hamlesine karşılık olarak bekliyorlar. Rusya'nın, Çarlık Rusya'dan alınan bir mirası var. NATO dökümanlarında mütecaviz olarak tanımlanır.
Burada 4 tümen var. Bunlar 4 koldur ve 3 mekanize bir tank ya da 3 tank bir mekanize olur. Bir de sıklet merkezi vardır. Tabi ki harekatın siyasi hedefiyle uygun olması lazım. Burada hedef Zelenskiy'nin savaş etme azim ve kararlılığının bitirilmesi.
Burada Ukrayna halkının savaş içerisinde dayanma gücünün üzerine yoğunlaşıldı. Türkiye tahliyeler konusunda çok önemli bir iş yaptı ve güvenilen bir ülke olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ılımlaştırıcı rolünü çok iyi oynadı ve her iki ülkeye aynı mesafede olduğunun altını çizdi. Bizi Montrö konusunda bir yerlere sıkıştırmaya çalıştılar."
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