Rusya savaşı bitirecek mi? Rusya konvoyu neden bekliyor? İnsani koridor ne anlam taşıyor?

Rusya konvoyu neden bekliyor? Şunu söylemek istiyorum, mekanize birlikler, tanklar şehir muharebelerine girmezler. Eğer bunlar şehir içine girerse erirler. Burada Rus birlikler NATO hamlesine karşılık olarak bekliyorlar. Rusya'nın, Çarlık Rusya'dan alınan bir mirası var. NATO dökümanlarında mütecaviz olarak tanımlanır.

Burada 4 tümen var. Bunlar 4 koldur ve 3 mekanize bir tank ya da 3 tank bir mekanize olur. Bir de sıklet merkezi vardır. Tabi ki harekatın siyasi hedefiyle uygun olması lazım. Burada hedef Zelenskiy'nin savaş etme azim ve kararlılığının bitirilmesi.