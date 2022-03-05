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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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