A Haber Bucha’da bombalanma anını görüntüledi! İşte o özel görüntüler
Ukraynalı siviller Kiev’e gitmek üzere Bucha’dan geçiriyordu. Bu sırada Rusya’nın bombardımanı gerçekleşti. A Haber ekipleri bölgedeydi ve bombardıman anı kameralara yansıdı. Görüntüler Bucha’dan geldi ve burası Kiev çok yakın bir nokta.
Hedef alınan binanın ne olduğu bilinmezken yıkım yanı A Haber kameralarına yansıdı. Füzeler A Haber ekiplerine çok yakın bir noktaya düştü. Görüntülerde bir binanın vurulduğu görünüyor.
Şu anda bölgeden sivillerin tahliyesine ara verildi. Gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Biz yayını yaptık, bölgeden ayrılmak üzereyken patlama meydana geldi" ifadelerini kullandı.
Emine Kavasoğlu'nun telefon bağlantısında aktardıkları:
"Bölgede peş peşe patlamalar yaşanıyor. Bu patlamalar giderek sıklaşıyor. Bölgeden uçaklar havalanıyor ve bombalamalar meydana geliyor. Bölgede bu sırada sivillerin tahliyesi yapılıyordu.
Bölge bir anda cehenneme döndü, görüntülerdeki binalar peş peşe vuruldu. Biz bölgeden ayrıldık ama hala siviller yollarda oradan ayrılmaya çalışıyordu."
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