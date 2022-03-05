Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları art arda havalandı

B-52 bombardıman uçakları daha sonra Romanya'ya uçuş gerçekleştirerek, burada bombardıman görev gücünün bir parçası olarak daha yakın hava desteği eğitimi aldı. Romanya hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuş ile ABD, bombardıman uçaklarını Rus hava kuvvetlerinin hava üstünlüğünü kurmaya çalıştığı Ukrayna hava sahasının bitişiğindeki NATO ülkelerinin tam sınırına yerleştirdi.