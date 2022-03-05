Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rusya- Ukrayna diplomasisi: Yarın Putin ile görüşecek





"İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLEN BİRKAÇ AKTÖRDEN BİRİSİ TÜRKİYE"

Savaşın yıkıcı sonuçları olduğuna dikkat çeken Kalın, "Önceki gün sabaha karşı Ukrayna'daki en büyük nükleer santrala yapılan saldırı bir felaket senaryosunun somut hale gelmesidir. Aslında büyük bir felaketin kıyısından dönüldü. Allah korusun savaş devam ederken bir de burada nükleer patlamanın gerçekleşmesi bütün bölgeyi büyük bir yıkıma sevk edecektir. Sivil kayıplar var, askeri kayıplar var, şehirler yıkılıyor, bunun önüne mutlaka geçilmesi gerekiyor. Bizim bütün çabamız elimizdeki tüm imkanları seferber ederek savaşın önlenmesi. Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz, ne de Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Cumhurbaşkanımızın hem Putin ile hem Zelenskiy ile iyi ilişkileri var. Biz bütün bunları bir araya getirerek savaşın sonlandırılması yönüne ne katkı yapabiliriz buna odaklanıyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya da hazırız" şeklinde konuştu.



"YAPTIRIMLARIN AMACI SAVAŞI ÖNLEMEK OLMALI"

Başkan Erdoğan'ın savaş başlamadan önce Putin ile görüştüğünü belirten Kalın, "Şimdi tabii bu telefon diplomasisi daha da büyük önem arz ediyor. Burada elbette alınan bir takım tedbirler var, Rusya'ya dönük yaptırımlar var. Yaptırımları amacı savaşı önlemek olmalı tabii ki. Birinci odaklandığımız yer savaşın durdurulması. Bunun gecikmesi halinde bu yıkım daha da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da diplomasi trafiği yoğunlaşarak devam edecek" diye konuştu.