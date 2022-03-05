Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya- Ukrayna diplomasisi: Yarın Putin ile görüşecek
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilk ikisi Belarus’ta gerçekleşirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna ile 3'üncü müzakereler hakkında, “Türkiye’de, müzakerelerin yapılması iyi bir fikir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İstanbul'da katıldığı program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini söyledi.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN YARIN SAYIN PUTİN İLE BİR GÖRÜŞMESİ OLACAK"
Rusya - Ukrayna gerginliğinde son durumu değerlendiren Kalın, "Ukrayna savaşı 10'uncu günündeyiz. Yıkım devam ediyor. Bizim bütün çabamız öncelikle bu savaşın durdurulması yönünde. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara özellikle Rusya tarafına bu saldırıları derhal durdurması ve müzakere çağrılarımızı da devam ettiriyoruz. Bu çerçevede müzakereler devam ediyor. Dün ikinci tur yapıldı. Önümüzdeki günlerde üçüncü tur müzakereler yapılacak. Biz de müzakere heyetleri ile yakın temas halindeyiz. Bütün çabamız müzakerelerin sonuç verebilmesi için öncelikle bu çatışmaların, saldırıların durdurulması gerektiği yönünde. Bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler her ne ise bunların da savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması. Cumhurbaşkanımızın bu yönde sayın Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi oldu. İngiltere Başbakanı ile bir telefon görüşmesi oldu. Bugün de devam edecek görüşmeler. AB Başkanı ile Kanada Başbakanı ile görüşecek. Yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak ve bu mesajları biz vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLEN BİRKAÇ AKTÖRDEN BİRİSİ TÜRKİYE"
Savaşın yıkıcı sonuçları olduğuna dikkat çeken Kalın, "Önceki gün sabaha karşı Ukrayna'daki en büyük nükleer santrala yapılan saldırı bir felaket senaryosunun somut hale gelmesidir. Aslında büyük bir felaketin kıyısından dönüldü. Allah korusun savaş devam ederken bir de burada nükleer patlamanın gerçekleşmesi bütün bölgeyi büyük bir yıkıma sevk edecektir. Sivil kayıplar var, askeri kayıplar var, şehirler yıkılıyor, bunun önüne mutlaka geçilmesi gerekiyor. Bizim bütün çabamız elimizdeki tüm imkanları seferber ederek savaşın önlenmesi. Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz, ne de Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Cumhurbaşkanımızın hem Putin ile hem Zelenskiy ile iyi ilişkileri var. Biz bütün bunları bir araya getirerek savaşın sonlandırılması yönüne ne katkı yapabiliriz buna odaklanıyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya da hazırız" şeklinde konuştu.
"YAPTIRIMLARIN AMACI SAVAŞI ÖNLEMEK OLMALI"
Başkan Erdoğan'ın savaş başlamadan önce Putin ile görüştüğünü belirten Kalın, "Şimdi tabii bu telefon diplomasisi daha da büyük önem arz ediyor. Burada elbette alınan bir takım tedbirler var, Rusya'ya dönük yaptırımlar var. Yaptırımları amacı savaşı önlemek olmalı tabii ki. Birinci odaklandığımız yer savaşın durdurulması. Bunun gecikmesi halinde bu yıkım daha da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın da diplomasi trafiği yoğunlaşarak devam edecek" diye konuştu.
"BİZ SAVAŞIN TARAFI OLMAK GİBİ BİR POZİSYONA İTİLMEK İSTEMİYORUZ"
Türkiye'nin şu an Rusya'ya karşı bir yaptırım planının olmadığını söyleyen Kalın, "Öncelikle biz savaşın tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz etkilenmesini elbette istemiyoruz. Herkes Ruslar ile köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arzediyor. Büyük çatışmalar ancak böyle önlenir. Bu müzakerelerin başarıya ulaşması için bu güven hattının açık tutulması gerekir. Biz Türkiye olarak burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Aksi halde bütün bölgenin yıkımdan kurtulması mümkün olmayacak. Bütün çabamız savaşın, saldırıların, atılan bombaları, akan kanın durdurulması. Bunun için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
"SALDIRILAR DEVAM EDERKEN MÜZAKERE MASASINDAN OLUMLU SONUÇ ÇIKMASINI BEKLEMEK SAFLIK OLUR"
Rusya - Ukrayna müzakereleri konusunda beklentilerini de paylaşan Kalın, şunları söyledi:
"Karamsan olmak istemiyorum ama Ukrayna şehirlerine bu yoğun saldırılar devam ederken müzakere masasında somut bağlayıcılığı olan, sahadaki durumu doğrudan olumlu manada etkileyecek bir sonucun çıkmasını beklemek biraz saflık olur. O yüzden Rus tarafının burada müzakere masasına çok ciddi bir şans vermesi gerekiyor. Her ne ise vermek istedikleri mesaj verildi. Daha fazla yıkıma devam edilmemesi ve müzakere masasından somut, sahadaki gerçekleri daha pozitif etkileyecek bir sonucun çıkmasına müsaade etmeleri, şans tanımaları gerekiyor"
RUSYA'DAN UKRAYNA İLE TÜRKİYE'DE BULUŞMA FİKRİNE OLUMLU YANIT
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından başlatılan müzakereler hakkında Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov açıklamada bulundu. Rusya BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gatilov Ukrayna ile gerçekleştirilecek 3'üncü müzakereler hakkında, Antalya'da düzenlenmesi planlanan diplomatik forumda yapılması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, "Türkiye'de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya, Belarus'ta müzakere yapılmasını Ukrayna ise Türkiye, Azerbaycan veya Polonya'da müzakerelerin yapılmasını talep etmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapmasının ardından müzakerelerin Belarus'ta yapılması kararı alınmıştı.
"BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu zemin uygun bir format olabilir hatta savaşın başlamasından önce her iki Dışişleri Bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Tabi savaştan önce ikili konular mı görüşülecek, bölgesel yani şu andaki kriz mi? O zaman savaş daha başlamamıştı. O konuda farklı görüşler var detaylara girmek istemiyorum ama planlamıştık. İşin doğrusu şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Ama hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hem de Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Bakan Yardımcısı Cabbarova, Antalya Diplomasi Forumuna katılımları teyit etmiş. Rusya tarafından da Sergey Lavrov bu katılımı teyit etti. Hatta uzun zaman önce bir daha yaklaşık iki ay öncesinde bu mesajda Türkiye İran ve Rusya federasyonu olarak bir ASTANA Dışişleri Bakanları toplantısında da planlamıştık. O da hala geçerli. Sergey Lavrov da dün kendisiyle yine mevcut durumu konuştum. Sürekli temas halinde oluyoruz sadece telefon görüşmeleri değil mesajlarda da iletişim kuruyoruz. Antalya'ya geleceğini bir kere daha teyit etti. Umarım bu şartlarda gelir ve ateşkes olur. Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz" demişti.
PUTİN'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna ile 3.tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir" dediğini aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşme gerçekleştirdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat süren telefon görüşmesinde endişelerini dile getirerek, Rus liderini tüm düşmanlıkları derhal durdurmaya ve güç durumdaki bölgelere insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı" dedi.
Açıklamada ayrıca Devlet Başkanı Putin'in, Başbakan Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasındaki 3'üncü tur müzakerelerin bu hafta sonu yapılabileceğinin bildirildiğini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin
- Cemre toprağa ne zaman düşer? 2022 son cemre hangi gün düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?
- AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 açık lise sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
- 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!
- Survivor birleşme partisi oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 5 Mart Survivor birleşme partisine kimler gidecek?
- MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri belli oldu mu?
- Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz yardım başvuru süresi bitti mi, doldu mu?
- Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...