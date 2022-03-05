Ukrayna Kiev’i nasıl savunuyor? Rus kuşatması kırılacak mı? Konvoy neden ilerlemiyor?

Rusya, Kiev’i almak için bastırıyor, dış mahallerde çatışmalar şiddetlendi. Bucha’dan kaçanlar İrpin yoluna akın etti. Ateşkes olan bölgede ise tahliyelerin gerçekleşmediği belirtildi. Peki Ukrayna’da gerçekten ateşkes mümkün mü? Ukrayna Kiev’i nasıl savunuyor? Rus kuşatması kırılacak mı? Konvoy neden ilerleniyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversite Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

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