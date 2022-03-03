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Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatta 8. gün yaşanırken bomba sesleri ve çatışma sesleri kentlerde yükselmeye devam ediyor. Rusya, Kiev kapılarına dayandı ve kuşatma giderek büyüyor. Bu arada ateşkes görüşmeleri için ikinci görüşmeler yapılacak. Peki savaş nereye kadar sürecek? Rusya nereye kadar gidecek? Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var? Ateşkes sağlanır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi.

Prof. Dr. Seyithan Deliduman canlı yayında açıklamalar:

"Bu savaş bir başlangıç. Rusya-Ukrayna arasında bir durum değil. Burada savaşın arkasındaki başrol Amerika. Onun arkasında ise İngiltere yer alıyor. Diğer taraf da ise Çin, Rusya var. Hindistan'ın konumu ise henüz net değil.

Burada arada kalmış Almanya, Fransa gibi ülkeler var. Henüz net bir tavır alamıyorlar bunu NATO'da görüyoruz. ABD daha savaş başlamadan Rusya'nın her anını takip etti ve yapabileceklerini açıkladı. ABD uydudan her şeyi anbean izliyor ve bildiriyor.

ABD ve İngiltere'nin bir planı var. Bu planın asıl parçasının sadece Rusya olmadığını düşünüyorum. Avrupa'da bir dağılmışlık vardı. Eskisi kadar ABD'nin güdümünde olmayan bir Avrupa söz konusuydu. Bu savaş üzerinden bakıldığında İngiltere'nin AB'den çıkışının bir plan olduğunu görebiliriz.

Bu hesaplamalarda o tarihten çok daha öncesinden başlıyor. Türkiye'yi savaşın tarafı olmaya zorlayan güçler var. Sadece Türkiye değil başka da hedeflenen ülkeler var. Türkiye'nin askeri kayıp vermesini ve ekonomisinin düşmesini isteyen bir taraf var. Şu ana kadar Türkiye çok akıllı gidiyor ve dengede duruyor.

İki kutuplu bir dünya dönüşümü var ve aradaki halklar burada ezildi. Rusya'nın terazinin dengesini bozması ABD'ye çok ciddi zararlar verecek. Bizi savaşa sokmak isteyenin Rusya olmadığı çok açık. Zelenskiy bir muamma ve kimse onu çözebilmiş değil. Ukrayna'nın böyle bir durumu yok.

İki taraf da bizim savaşa girmemizi istemez çünkü biz kimi karşımıza alacağız. Rusya eğer bir tehditse bugünün durumu değil. Burada politikaları örtüşmemesi ayrı bir durumdur. Rusya'nın 200 yıllık hedefleri vardır. Türk devlet aklı kimin ne olduğunu gayet iyi bilir."

Savaşın arkasında kim var? SAVAŞIN ARKASINDA KİM VAR?
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