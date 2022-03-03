Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var?

Bu hesaplamalarda o tarihten çok daha öncesinden başlıyor. Türkiye'yi savaşın tarafı olmaya zorlayan güçler var. Sadece Türkiye değil başka da hedeflenen ülkeler var. Türkiye'nin askeri kayıp vermesini ve ekonomisinin düşmesini isteyen bir taraf var. Şu ana kadar Türkiye çok akıllı gidiyor ve dengede duruyor.