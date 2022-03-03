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A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Sokak savaşına mı hazırlanıyorlar?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Sokak savaşına mı hazırlanıyorlar?

Rusya’nın Kiev’de kritik noktaları vuracağının açıklanmasının ardından alarmın seviyesi kırmızıya döndü. Sokaklara kumlar döküldü ve barikatlar kuruldu. Kiev’de adeta sokak savaşına hazırlık yapılıyor. Bölgedeki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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