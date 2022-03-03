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Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var?

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 09:19
Güncelleme:03.03.2022 09:47
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatta 8. gün yaşanırken bomba sesleri ve çatışma sesleri kentlerde yükselmeye devam ediyor. Rusya, Kiev kapılarına dayandı ve kuşatma giderek büyüyor. Bu arada ateşkes görüşmeleri için ikinci görüşmeler yapılacak. Peki savaş nereye kadar sürecek? Rusya nereye kadar gidecek? Rusya-Ukrayna savaşının arkasında kim var? İnanç ve sermaye mücadelesi mi var? Ateşkes sağlanır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Seyithan Deliduman değerlendirdi.
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