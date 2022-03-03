03 Mart 2022, Perşembe
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Müzakere masasından barış çıkar mı? Savaş nasıl sonra erecek?
Ukrayna’nın kentlerinde savaş durumu devam ediyor. Bombalar ve çatışma sesleri yükselirken bugün müzakere masası yeniden kuruluyor. Ateşkes de masanın gündeminde. Peki müzakerelerden sonuç çıkar mı? Rusya nereye kadar gider? Gündemin öne çıkan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli havalı pilot korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş değerlendirdi.