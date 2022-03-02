Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan A Haber'e özel açıklamalar
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bodnar yaşanan savaşın tüm dünyayı etkilediğini söylerken Ukrayna'nın direnmeyi bırakmayacağının altını çizdi. Bodnar Rusya'ya güvendiğini de belirtirken " Bize boyun eğdirmek istiyorlar ama eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
DEHŞET VERİCİ BİR GÜNDÜ
Bölgede son derece yıkıcı sonuçlar gördük. Bugün dehşet verici bir gündü. Yaşanan savaş sadece Putin'in çıkarı için yapılan bir savaştır. Biz sadece ülkemizi korumak istiyoruz.
RUSLAR GERÇEK AMAÇLARINI GİZLİYORLAR
Ruslar gerçek amaçlarını gizliyorlar. Bizi direnemiyor gibi gösteriyorlar ama bu aslında Avrupa'ya karşı bir savaş. Bu kanlı savaşı durdurmak için kararlar almalıyız.
BÖLGESEL BİR AVRUPA SAVAŞI
Bu adil olmayan bir savaş. Dünya yanıt vermeseydi başarısız olacaktı. Rusya diğer komşuları da tehdit ediyor. Belarus'tan da bize saldırıyorlar. Bu bölgesel bir Avrupa savaşı oldu.
RUSLAR YALAN SÖYLÜYOR
Tüm dünyayı etkileyen bir savaş, herkes farkında olmalı. Biz direnmeyi bırakmayacağız.Ruslara güvenmiyorum onlar yalan söylüyor.
RUS HALKI DA BU SAVAŞI İSTEMİYOR
Rus halkı da savaş istemiyor. Bize boyun eğdirmek istiyorlar ama eğmeyeceğiz. Ukrayna'da barışçıl bir direniş var vatanımızı bırakmayacağız.
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