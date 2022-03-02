Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar’dan A Haber’e özel açıklamalar

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

DEHŞET VERİCİ BİR GÜNDÜ

Bölgede son derece yıkıcı sonuçlar gördük. Bugün dehşet verici bir gündü. Yaşanan savaş sadece Putin'in çıkarı için yapılan bir savaştır. Biz sadece ülkemizi korumak istiyoruz.

RUSLAR GERÇEK AMAÇLARINI GİZLİYORLAR

Ruslar gerçek amaçlarını gizliyorlar. Bizi direnemiyor gibi gösteriyorlar ama bu aslında Avrupa'ya karşı bir savaş. Bu kanlı savaşı durdurmak için kararlar almalıyız.

BÖLGESEL BİR AVRUPA SAVAŞI

Bu adil olmayan bir savaş. Dünya yanıt vermeseydi başarısız olacaktı. Rusya diğer komşuları da tehdit ediyor. Belarus'tan da bize saldırıyorlar. Bu bölgesel bir Avrupa savaşı oldu.