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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rusya - Ukrayna krizi açıklaması: Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Rusya - Ukrayna krizi açıklaması: Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik "Rusya’nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

RUS HALKINA NEFRET SÖYLEMİ YANLIŞ

Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir.

İŞGALE KÜLTÜR DÜŞMANLIĞI İLE CEVAP VERİLMEZ

Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez.

SANATA DÜŞMANLIKTAN UZAK DURULMALI

Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır.

Algı operasyonları bir füze kadar etkili

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