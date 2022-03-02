AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Rusya - Ukrayna krizi açıklaması: Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır

İŞGALE KÜLTÜR DÜŞMANLIĞI İLE CEVAP VERİLMEZ

Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez.

SANATA DÜŞMANLIKTAN UZAK DURULMALI

Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır.