Rusya - Ukrayna savaşında 8. gün! Rusya - Ukrayna arasında 2. tur müzakere bugün | Kiev sokaklarında barikatlar | İşte dakika dakika gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününe girilirken, iki ülke arasındaki müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceği açıklandı. Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Kiev'de sokaklara barikatlar kurulduğuna ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
DÜNYANIN GÖZÜ BU MASADA
Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.
Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.
Rus ajansı Ukrayna'nın müzakere gündeminde ateşkes olduğunu duyurdu.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
06.10 KİEV SOKAK SAVAŞINA MI HAZIRLANIYOR?
Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Ukrayna ordusuna ait askerler Kiev sokaklarında barikatlar kurdu.
05.29: Kiev'den bir kez daha siren sesleri yükseliyor.
05.28: Maxar tarafından sağlanan bu uydu görüntüsünde Ukrayna'nın Çernigiv kentinin batısındaki yıkılmış bir fabrika fotoğrafı görülüyor.
05.21: AP'de yer alan haberlere göre, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Herson kentini ele geçirdiği Ukrayna'da yerel yetkililer tarafından doğrulandı.
03.51: Başkent Kiev'de yeniden siren sesleri duyuluyor.
ZELENSKİY: 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
03.13: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Rusya Ukrayna saldırılarına 7 gündür devam ederken Ukrayna'da bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'de, halkına mesajlar iletmeye devam ediyor. Ukrayna halkının Rusya saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, "Yılların planını 1 haftada bozan milletimizdir" diyerek Ukrayna halkının kendi yöntemleriyle Rus ordusuna karşı direnmesinden bahsetti. Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
02.48: 20 dakika arayla Kiev'de ikinci kez yeniden siren sesleri yükseliyor. Başkentte akşam saatlerinden itibaren siren seslerinin Rusya saldırısının yedinci gününde ilk kez bu kadar arttığı belirtiliyor.
BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA
02.36: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik verdiği saldırı kararına dair açıklamada bulundu. Biden, "Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi bölebileceğini düşündü" dedi. Putin'in Batı ve NATO hakkında yanıldığını ifade eden Putin, "O yanıldı. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Şimdi, özgür dünya onu sorumlu tutuyor" dedi.
02.24: Ukrayna Kiev'de siren sesleri yükseliyor. Siren seslerinden dakikalar sonra başkentte patlama sesi duyulduğu belirtildi.
02.11: Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili aktif bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.
01.51: Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Maryna Fenina'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. AGİT'ten yapılan açıklamada, Fenina'nın savaş alanı haline gelen şehirde ailesine ihtiyaçlarını götürürken öldüğü aktarıldı.
01.45: Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.
01.39 Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.
01.22 FITCH Rusya'nın kredi notunu B'ye düşürdü.
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