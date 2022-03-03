Rusya - Ukrayna savaşında 8. gün! Rusya - Ukrayna arasında 2. tur müzakere bugün | Kiev sokaklarında barikatlar | İşte dakika dakika gelişmeler

ZELENSKİY: 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

03.13: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Rusya Ukrayna saldırılarına 7 gündür devam ederken Ukrayna'da bu saldırılara karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'de, halkına mesajlar iletmeye devam ediyor. Ukrayna halkının Rusya saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini söyleyen Zelenskiy, "Yılların planını 1 haftada bozan milletimizdir" diyerek Ukrayna halkının kendi yöntemleriyle Rus ordusuna karşı direnmesinden bahsetti. Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

02.48: 20 dakika arayla Kiev'de ikinci kez yeniden siren sesleri yükseliyor. Başkentte akşam saatlerinden itibaren siren seslerinin Rusya saldırısının yedinci gününde ilk kez bu kadar arttığı belirtiliyor.