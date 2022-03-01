Rusya nereye kadar gidecek? Kiev kuşatması kırıldı mı? Rus ordusu ne durumda?

Burada sivillerin Ukrayna ordusuyla beraber olması daha çok kaybın olacağı noktasında önemli. Batı'nın burada yangını daha da artıracak politikalar üretmesi can kayıplarının artmasına sebep olabilir. Rusya burada hukuksuz ilerliyor ve işgal harekatı yapıyor ama bir yerde durması gerekiyor. Bunun büyük bir felakete sürüklenmesi an meselesi."

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