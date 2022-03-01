Rusya nereye kadar gidecek? Kiev kuşatması kırıldı mı? Rus ordusu ne durumda?
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken tüm dünyaya umut olan müzakere masasında sonuç çıkmadı ve Kiev’e dün gece bomba yağdı. Sivil kayıpların sayısı artarken ekonomik yaptırımlar Rusya’da faizin yükselmesiyle sonuçlandı. Peki Rusya barış sürecini işletecek mi? Rusya kuşatmayı kaldıracak mı? Rus ordusu ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Coşkun Başbuğ'un açıklamalarında öne çıkanlar:
"Müzakere masasında bir sonuç çıkmaz. Böylesi bir gerilimde ilk oturduğu masada anlaşmayla kalkmak zaten mümkün değil. Burada taraflar birbirini tanıdı ve maksatlarını karşı tarafa aktardı. Bu böyle bir süreç. Bu öyle 2-3 görüşmede düzelecek bir durum değil.
Rusya baştan beri masayı reddeden taraf oldu. Rusya görüşmelerin Belarus'ta olması isteyerek bir tuzak kurdu. Buraya Ukrayna tarafının gelmeyeceğini hesapladı. Barıştan kaçanın Ukrayna olduğu mesajını verecek ve yaptıklarını aklayacak bir plan kurdu ancak hesaplar tutmadı.
6 saat süren bir görüşme yapıldı ve talepler iletildi. Şimdi bunun değerlendirmesi yapılıyor. Rusya burada yine bir tuzak kurdu ve masaya oturmanın harekatın duracağı anlamına gelmediğini söyledi. Bu daha önce görülmemiş bir hadisedir.
Türkiye bu dönemde son yılların en iyi diplomasisini uyguluyor. Bu tarafsızlık dillendirilmese de taktir görmüş durumda. Biz de ikinci bir ajanda yok iki yüzlü bir siyasi anlayış yok. Türkiye bu konuda hak olanı yapıyor.
Türkiye Möntrö konusunda da oyuna gelmedi ve ABD'nin buradaki planını bozdu. Çünkü ABD burada bir defa da olsa delinmesini ve burada bir gedik açmayı hesaplıyordu. Şuana kadar Montrö hiç hasar almadı.
Rus ordunda tarihi geçmiş kumanyaların olması Rus ordusunun acı tablosudur. Rusya ve ABD gibi devletler bulundukları konum ve ordularıyla putlaştırılan devletler. Yani erişilmez ve ulaşılmaz. Bu konuda ABD'nin ipliği pazara çıktı ve girdiği her bölgede işi yüzüne gözüne bulaştırdı ve ağır tokatlar yedi.
ABD'nin kağıttan kaplan dönemi bitti. Rusya cephesi ise ABD'den daha fazla sıfat yüklenen bir orduya sahipti. Ancak ABD'den daha fazla kağıttan kaplan olanın Rusya olduğunu gördük. Yolarda kalan tanklar ve araçlar. Traktörlerin çektiği zırhlılar. Bunlar ibretlik vakalar."
HARKOV NEDEN ÖNEMLİ? RUSYA NEDEN İKİ NOKTAYI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR?
Rusya'nın Harkov'a yönelik şiddetli saldırıları devam ediyor. Bombardıman görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Burada belediye binası ve okullar da hedef alındı.
Peki Rusya neden Harkov'u almak istiyor? Harkov'un önem mi? Rusya ne zaman duracak? B planı masaya gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya A Haber canlı yayınından değerlendirdi.
Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayında değerlendirmeleri:
"Öncelikle burada istek hiçbir sivilin zarar görmemesi, sivil hedefin vurulmaması ve can kaybının olmaması yönünde. Kiev'in kabine doğru ilerleyen yol biraz Harkov'dan geçiyor. Harkov alındığı zaman Ruslar'ın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyorum.
Bu nedenle iki noktayı beraber takip etmek gerekiyor. Rusya'nın b planı olarak Kiev'i alamazsa Harkov merkezli bir yönetim tesisi düşünüyor olabilir. Böyle bir alternatifi masaya yatırabilirler. Çok güçlü bir konvoy şu anda Kiev'e gidiyor.
Burada sivillerin Ukrayna ordusuyla beraber olması daha çok kaybın olacağı noktasında önemli. Batı'nın burada yangını daha da artıracak politikalar üretmesi can kayıplarının artmasına sebep olabilir. Rusya burada hukuksuz ilerliyor ve işgal harekatı yapıyor ama bir yerde durması gerekiyor. Bunun büyük bir felakete sürüklenmesi an meselesi."
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