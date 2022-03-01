Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya’dan gözdağı: Karşılıksız kalmayacak

FİNLANDİYA

Finlandiya, 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu yardımı için harekete geçti.

KANADA

Kanada yönetimi daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi ve 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi.

Kanada, son olarak, Ukrayna'ya 25 milyon dolar değerinde ek askeri malzeme yardımında bulunulduğunu açıkladı.

RUSYA'DAN GÖZDAĞI: KARŞILIKSIZ KALMAZ

NATO ve Avrupa'dan Ukrayna'ya giden silah desteklerinin ardından Rusya dünyaya gözdağı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilen öldürücü silahların Rus askerine karşı kullanılmaları durumunda gönderen ülkelerin sorumlu tutulacağını açıkladı.

YANITSIZ KALMAYACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin bu silahlar nedeniyle zarar görmesi halinde bu adımların yanıtsız kalmayacağını da belirtti.