Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan gözdağı: Karşılıksız kalmayacak
Avrupa ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine Kiev'e silah ve askeri teçhizat yardımlarını artırdı. ABD başta olmak üzere İngiltere, İsveç, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın silah desteğinin ardından Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. İşte gelişmeler...
Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler 2. tura kaldı.
RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR
Rusya hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardı. Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor. Konvoyun Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.
NATO'DAN AVRUPA'DAN SİLAH DESTEĞİ
NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna'ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı.
Başta NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti.
ABD
ABD, Ukrayna'ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD'nin son 1 yılda Ukrayna'ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.
İNGİLTERE
Ukrayna'ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.
İSVEÇ
İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda yardımı yapacak.
ALMANYA
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım desteğini 5 bin miğferin yanı sıra 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi sağlayarak gösterdi.
ESTONYA
Estonya, eski Doğu Almanya (DDR) ordusu stoklarından kalma "D30" tipi 9 obüs ile mühimmatı Ukrayna'ya teslim etmek için Almanya'dan onay aldı.
Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.
HOLLANDA
Hollanda, Ukrayna'ya 3 bin miğfer, 2 bin çelik yelek, 30 metal dedektörü, 2 deniz mayını tespit robotu, 2 savaş alanı gözetleme radarı, 5 silah tespit radarı ve 100 keskin nişancı tüfeği ile 30 bin mühimmat yardımı yapacak.
Hollanda ayrıca 200 Stinger uçaksavar füzesi ve 50 tanksavar Ukrayna'ya gönderecek.
FRANSA
Fransa, Ukrayna'ya askeri ekipman desteğinin yanı sıra yakıt yardımı yapacak.
Fransa'nın sağlayacağı ekipman desteğinin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan Fransa NATO bünyesinde, Ukrayna'nın komşu Romanya'ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya'ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı gönderecek.
Fransa ayrıca Estonya'ya 200-250 asker gönderecek.
BELÇİKA
Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 tanksavar yardımının yanı sıra 3 bin 800 ton yakıt sağlayacak olan Belçika, NATO ve AB'nin bilgisi dahilinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemenin bulunduğunu koruyucu askeri ekipmanı Ukrayna'ya yolladı.
Belçika hükümeti, gelecek dönemde de NATO bünyesinde Romanya'ya 300 asker gönderecek.
YUNANİSTAN
Yunanistan, Ukrayna'ya Polonya üzerinden aralarında C-130 tipi 2 nakliye uçağı ile askeri malzemenin yanı sıra insani yardım sağlayacak.
ÇEKYA
Çekya, Ukrayna halkına destek için makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat gönderiyor.
BULGARİSTAN
Bulgaristan hükümeti, Ukrayna'ya insani ve askeri lojistik yardım yapacak.
FİNLANDİYA
Finlandiya, 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu yardımı için harekete geçti.
KANADA
Kanada yönetimi daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi ve 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi.
Kanada, son olarak, Ukrayna'ya 25 milyon dolar değerinde ek askeri malzeme yardımında bulunulduğunu açıkladı.
RUSYA'DAN GÖZDAĞI: KARŞILIKSIZ KALMAZ
NATO ve Avrupa'dan Ukrayna'ya giden silah desteklerinin ardından Rusya dünyaya gözdağı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilen öldürücü silahların Rus askerine karşı kullanılmaları durumunda gönderen ülkelerin sorumlu tutulacağını açıkladı.
YANITSIZ KALMAYACAK
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin bu silahlar nedeniyle zarar görmesi halinde bu adımların yanıtsız kalmayacağını da belirtti.
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