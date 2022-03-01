Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı! Gemi kaptanı A Haber’de
Ukrayna'da Odessa Limanı’nda bir Türk gemisi de mahsur kaldı. Odessa Limanı mayınlarla kapatıldı. Türk gemisinde mahsur kalan gemi 3. kaptanı Fatih Tezel A Haber'de yaşadıklarını aktardı.
Fatih Tezel'in canlı yayında aktardıklar:
"Savaşın başladığı günden beri buradan çıkamıyoruz. Liman girişi mayınlanmış durumda. Gemilerin giriş ve çıkışlarını engellemek için engeller konuldu. Bizim gemiden çıkmamız mümkün değil. Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı karaya inmemiz söz konusu değil.
Burada beklediğimiz için kumanya ve yakıtımız bitmek üzere. Şirketimiz bizim için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu ne kadar süreç bunu bilmiyoruz. Çok yanımızda olmadı ama patlama seslerini biz de duyduk.
Bize hazırlıklı olmamızı ve herhangi bir durumda sığınaklar gitmemizi istediler. Bize haritalar gönderdiler herhangi bir durumda valizi alıp oraya koşacağız. Liman şu anda gemilerle dolu durumda. Burada başka bir Türk gemisi daha var.
Şu anda burada yoğun bir kar yağışı da var. Burada toplam olarak 3 Türk gemisi olduğunu biliyorum. Bizim gemimizde 14 personel var. 4'ü Türk 9'u Azeri 1 tanesi de Rus vatandaşı."
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