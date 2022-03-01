01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı! Gemi kaptanı A Haber’de

Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı! Gemi kaptanı A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
Türk gemisi Odessa Limanı’nda mahsur kaldı! Gemi kaptanı A Haber’de

Ukrayna'da Odessa Limanı’nda bir Türk gemisi de mahsur kaldı. Odessa Limanı mayınlarla kapatıldı. Türk gemisinde mahsur kalan gemi 3. kaptanı Fatih Tezel A Haber'de yaşadıklarını aktardı.

Fatih Tezel'in canlı yayında aktardıklar:

"Savaşın başladığı günden beri buradan çıkamıyoruz. Liman girişi mayınlanmış durumda. Gemilerin giriş ve çıkışlarını engellemek için engeller konuldu. Bizim gemiden çıkmamız mümkün değil. Güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı karaya inmemiz söz konusu değil.

Burada beklediğimiz için kumanya ve yakıtımız bitmek üzere. Şirketimiz bizim için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu ne kadar süreç bunu bilmiyoruz. Çok yanımızda olmadı ama patlama seslerini biz de duyduk.

Bize hazırlıklı olmamızı ve herhangi bir durumda sığınaklar gitmemizi istediler. Bize haritalar gönderdiler herhangi bir durumda valizi alıp oraya koşacağız. Liman şu anda gemilerle dolu durumda. Burada başka bir Türk gemisi daha var.

Şu anda burada yoğun bir kar yağışı da var. Burada toplam olarak 3 Türk gemisi olduğunu biliyorum. Bizim gemimizde 14 personel var. 4'ü Türk 9'u Azeri 1 tanesi de Rus vatandaşı."

Türk gemisi mahsur kaldı! TÜRK GEMİSİ MAHSUR KALDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Montrö Antlaşması açıklaması TÜRKİYE'DEN MONTRÖ ANTLAŞMASI AÇIKLAMASI
Rus ordusu belediye binasını vurdu RUS ORDUSU BELEDİYE BİNASINI VURDU
Korkunç iddia! Savaş suçu olur KORKUNÇ İDDİA! SAVAŞ SUÇU OLUR
Türk vatandaşı: Saldırıya uğradık, soyulduk TÜRK VATANDAŞI: SALDIRIYA UĞRADIK, SOYULDUK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA