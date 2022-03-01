Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşı: Saldırıya uğradık, soyulduk

Bizim gözümüzün önünde 2 kişiyi vurdular. Biz de ondan dolayı her şeyi verdik. Onlar bizim arkamızdaki arabaydılar ve vermek istemediler ondan dolayı onları vurdular. Ondan sonra her şeyi bırakıp kaçtık ve en yakın kasabaya sığındık. Sağ olsun buradaki insanlar bize sahip çıktılar.