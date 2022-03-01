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Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşı: Saldırıya uğradık, soyulduk

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşı: Saldırıya uğradık, soyulduk

Rusya’nın kuşatması altında bulunan Kiev’den A Haber canlı yayınına bağlanan Türk iş insanı Sabri Okay, “Rusça konuşan bir grup önümüzü kesti ve bizim her şeyimizi aldılar.” ifadelerini kullandı.

Sabri Okay'ın canlı yayında aktardıkları:

"Şu an Kiev'de yopun bir kar yağışı var. 3 dakika kadar siren sesleri geldi ve çatışmalar yoğunlaştı. Dün akşam bizden ışıkları kapatıp sığınaklara girmemiz istendi. Ben Kiev'e 20 km mesafede bulunan bir köy kasabasına kaçtım.

Biz sığınaktayken inanılmaz çatışmalar ve patlamalar meydana geldi. Patlamalar bize çok yakındı. Biz Abolan'daydık. Orayı askerler bastı ve bizim her şeyimizi aldılar. Bu askerlerin kim olduğunu bilmiyoruz, sadece Rusça konuşuyoruz.

Bizim arabamızın önünü kesip her şeyimiz aldılar. Şu anda ceket bile giyemiyorum. Çünkü bizim her şeyimizi aldılar. Biz o nedenle buraya kaçmak zorunda kaldık. Bizden bütün her şeyimizi aldılar öyle bıraktılar bizi.

Bizim gözümüzün önünde 2 kişiyi vurdular. Biz de ondan dolayı her şeyi verdik. Onlar bizim arkamızdaki arabaydılar ve vermek istemediler ondan dolayı onları vurdular. Ondan sonra her şeyi bırakıp kaçtık ve en yakın kasabaya sığındık. Sağ olsun buradaki insanlar bize sahip çıktılar.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çok seviyorlar ve bundan dolayı bizlere evlerini açtılar. Biz önümüze çıkan ilk köye sığındık. Şu anda yeni tanıştığımız bir ailenin evindeydik. Bizi soydular bir hırsızlık vakası var burada. Suyumuza kadar her şeyimizi aldılar."

Türk vatandaşı: Saldırıya uğradık, soyulduk TÜRK VATANDAŞI: SALDIRIYA UĞRADIK, SOYULDUK
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