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Son dakika: Ukrayna - Rusya savaşında 6 gün: Harkov şehri ağır bombardıman altında! Rus ordusu belediye binasını füze ile vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Ukrayna - Rusya savaşında 6 gün: Harkov şehri ağır bombardıman altında! Rus ordusu belediye binasını füze ile vurdu

Son dakika haberine göre Ukrayna - Rusya savaşında 6'ncı günde de kan dökülmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov şehri ağır bombardıman altında. Belediye binası Rus ordusu tarafından füze ile vuruldu. Öte yandan Ukrayna’nın Sumi bölgesinin yöneticisi Dimitro Zhivitski, Pazar günü Ohtırka kentine düzenlenen bombardıman sonucu 70 civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.İşte Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Rus ordusu Harkov'a roketli saldırı düzenlendi. Roket bir binaya isabet etti. Saldırının görüntüleri kameralara yansıdı.

HARKOV'DA BELEDİYE BİNASI BÖYLE VURULDU
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı, Ukrayna'nın Harkiv şehrine bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Danışman, kent merkezinin hedef alındığını ve roket saldırısının düzenlendiğinin altını çizdi.

Roket kamu binalarının bulunduğu yere isabet etti.

TÜRK VATANDAŞININ EVİ TARANDI
Harkov'da Türk vatandaşının evi tarandı. Türk vatandaşı dehşet dolu anları böyle anlattı: Az önce evimizde uyuyorduk. Evimizi taradılar gördüğünüz gibi, içeriye kurşun sıktılar.

LOJİSTİK DEPOSU FÜZELERLE VURULDU: 28 ÖLÜ
Rus birlikleri başkent Kiev'deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu.

Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.

Saldırının Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary'de meydana geldiği bildirdildi.

Saldırı anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Söz konusu saldırının balistik füze (İSKENDER FÜZESİ) ile yapıldığı üstünde duruluyor.

BİR TARAFTAN SALDIRI BİR YANDAN MÜZAKERE

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde taraflar müzakere masasına oturdu.

Rus ve Ukraynalı heyetleri, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey karşıladı. Görüşmeler tam 6 saat sürdü.

Belarus sınırında gerçekleşen görüşme için iki ülkenin heyetleri bu sabah bölgeye gitti.

Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus'ta kendilerini güvende hissedebileceğini, tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna heyeti, Ukrayna topraklarındaki tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep etti, buna Kırım ve Donbas da dahil." dedi.

Reuters Haber Ajansı ise ikinci tur görüşmelerinin önümüzdeki günlerde yapılacağına ilişkin bilgi paylaştı.

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