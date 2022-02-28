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İki Rus milyarderden Putin'e "Ukrayna'da barış" çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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İki Rus milyarderden Putin’e Ukrayna’da barış çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, "barış" çağrısında bulundu. Rus oligark Mikhail Fridman, Forbes'un dünya milyarderler listesine göre, geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olmuştu.

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