Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yolu! Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Birçok Türk bulabildikleri araçlarla Moldova sınırına akın ediyor. O Türklerden iş adamı Hamza Atam, sınırı geçmeyi başardı. Peki ondan sonra neler yaşanıyor, Türkiye yolunda hangi sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Türk iş adamı Hamza Atam aktardı.

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