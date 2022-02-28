28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yolu! Türk iş insanı A Haber’de anlattı

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönüş yolu! Türk iş insanı A Haber’de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2022 14:43
Birçok Türk bulabildikleri araçlarla Moldova sınırına akın ediyor. O Türklerden iş adamı Hamza Atam, sınırı geçmeyi başardı. Peki ondan sonra neler yaşanıyor, Türkiye yolunda hangi sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Türk iş adamı Hamza Atam aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harkov’da bombardıman anı kamerada!
Harkov'da bombardıman anı kamerada!
Chernigiv kenti bombardıman altında
Chernigiv kenti bombardıman altında
Dünyanın gözü bu masada!
Dünyanın gözü bu masada!
A Haber füzenin düştüğü bölgede!
A Haber füzenin düştüğü bölgede!
Rusların savaşa tepkisi ne?
Rusların savaşa tepkisi ne?
400 kişilik suikast timi Kiev’de!
400 kişilik suikast timi Kiev’de!
Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Lviv’de ne oluyor?
Lviv'de ne oluyor?
Çocukların tek isteği var!
Çocukların tek isteği var!
Kiev’de sabotaj timi alarmı!
Kiev’de sabotaj timi alarmı!
Saltoka kentine Rusya’dan saldırı!
Saltoka kentine Rusya’dan saldırı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster