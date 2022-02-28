Kiev sokaklarında hareketli anlar! Ukrayna askerleri şüpheli araca müdahale etti

Bunlar göz önüne alındığında bu sert müdahalenin hukuken uygun olduğunu düşünüyorum. Burada ön koşulsuz müzakereden ne çıkacağı belli değil. Dolayısıyla bu eylem kuşatılmış bir eylem var. Bu da çok ciddi bir yüzkarasıdır."