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Kiev sokaklarında hareketli anlar! Ukrayna askerleri şüpheli araca müdahale etti

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Kiev sokaklarında hareketli anlar! Ukrayna askerleri şüpheli araca müdahale etti

Putin'in, Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik suikast ekibini Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Bunun üzerine Kiev’de alarma geçildi. Ukrayna askerleri şüpheli bir aracı durdurdu ve ajan olduğunu düşündükleri kişileri gözaltına altı. O anlar özel alarak A Haber kameralarına yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:

"Bu görüntüler savaşın ne kadar kötü olduğunun kanıtı. Gerek akademisyen olarak gerek asker olarak bu sokaklarda çok bulundum. Buralara mutlu insanların gezdiği yerlerdi. Savaş işte insanları bu hale getiriyor.

Bunlar gördüğüm kadarıyla gönüllü polis vazifesi gören kolluk kuvvetleri. Bu işi iyi yaptıkları söylenemez. Orada bir hamle ile elinden silahı alıp onları tarayabilirdi. Rusya birlikleri Kiev'i tamamen kuşatmış durumda.

Şehre 20 dakikalık mesafede tanklar ve zırhlı araçlar bekliyor. Kiev bir nehir şehri. Ve her iki taraftan çember altına alınmış durumda. Artık burada taraflar savaş durumunda. Bu şahısların bu şekilde sert muamele görmesi askeri ceza hukukunda vardır.

Normal savaşan taraflardan farklı olarak casuslar yargılandıktan sonra idam edilirler. Savaş kuralları bunu getirir. Rus ajanlarının Kiev'de olduğunu daha öncenden orada olan ajanlarla birleşip özelikle gece çatışmalarında bazı binaları işaretlediklerini biliyoruz.

Bunlar göz önüne alındığında bu sert müdahalenin hukuken uygun olduğunu düşünüyorum. Burada ön koşulsuz müzakereden ne çıkacağı belli değil. Dolayısıyla bu eylem kuşatılmış bir eylem var. Bu da çok ciddi bir yüzkarasıdır."

Yakalanma anından görüntüler

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