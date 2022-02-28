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A Haber Kiev’de vurulan hastanede! İşte o görüntüler

A Haber
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Giriş: 28.02.2022 11:41
Güncelleme:28.02.2022 11:54
Son dakika haberine göre… Kiev’i kuşatma altına alan Rusya’nın bir hastaneyi hedef aldığı belirtilmişti. A haber vurulan hastaneyi görüntüledi. Bölgedeki durumu A Haber programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Sokağa çıkma yasağının nedeni Rusya tarafından gönderilen sabotaj unsurlarıydı. Bu nedenle her hareket takip ediliyor. Bir araç durduruldu ve kimlik kontrolleri yapıldı. Burada hastanenin vurulan bir kısmı burada yaralıların tedavileri edem ediyor.

Burası 6 bin yataklı bir hastane. Kiev'e düzenlenen saldırılarda yaralılar burada tedavi ediliyor. Burada yaralılar tedavi edilirken aynı zamanda sığınak olarak da kullanılıyor. Kiev abluka altına alındı. Geceden beri saldırılar düzenlendi.

Saldırılar ilk olarak 24 Şubat'ta başladı. O zamandan beri sivil kayıpları yaşandı. Burası en büyük hastane olması sebebiyle yaralılar buraya getirildi. Son duruma ilişkin bilgiler buradan veriliyor."

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