Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor?

Prof. Dr. Levent Eraslan'nın değerlendirmeleri:

"Sosyal medya asimetrik bir savaş aracıdır. Sadece bir eğlence aracı olmadığı gerçeğini göreli uzun bir zaman oldu. Özellikle Putin dijital dünyaya yatırım yaparak bir hacker ordusu oluşturdu. Bu ordu süreçte ülkemize dönük kimi zaman diğer ülkelere dönük çok çeşitli hamleler yaptılar.