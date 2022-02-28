Sosyal medyada savaş ile ilgili kara propaganda nasıl yürütülüyor?
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden gelen haberler ve görüntülerde tartışma konusu oluyor. Resmi kaynakların yetersiz bilgi akışı sağlaması nedeniyle sosyal medya da ortaya çıkan sahte haber ve fotoğraflar ortalığı karıştırıyor. Öte yandan tartışmalı açıklamalar da propaganda yöntemi olarak kullanıyor. Peki sosyal medyada savaşla ilgili kara propaganda yöntemleri neler? Sosyal medyada savaş kara propagandası nasıl yürütülüyor? Propaganda nasıl yürütülüyor? Sosyal medyada savaşla ilgili kara propaganda yöntemleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan değerlendirdi.
Prof. Dr. Levent Eraslan'nın değerlendirmeleri:
"Sosyal medya asimetrik bir savaş aracıdır. Sadece bir eğlence aracı olmadığı gerçeğini göreli uzun bir zaman oldu. Özellikle Putin dijital dünyaya yatırım yaparak bir hacker ordusu oluşturdu. Bu ordu süreçte ülkemize dönük kimi zaman diğer ülkelere dönük çok çeşitli hamleler yaptılar.
Sosyal medyada 28 adet kara propaganda yöntemi var. Fotoğraf, video manipülasyonundan tutun yalan, korku ve kaygı yaratmaya kadar çeşitli yöntemler var. 14 Şubat'tan beri Ukrayna ile ilgili olumsuz sosyal medya paylaşımlarının yüzde 11 bin arttığı ifade ediliyor.
İşte bir anda farklı bir yanılsamayla karşı karşıya kalınıyor. Dünya dijital savaş altında Rus bunu savaştan 1 ay önce başlattı. Çünkü artık hibrit bir savaş dönemi dönemindeyiz. Sosyal medya üzerinden direnci kırmak ve üstünlük sağlamak amacıyla yapıldı."
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