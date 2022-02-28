28 Şubat 2022, Pazartesi
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A Haber Kiev sokaklarındaki son durumu görüntüledi! İnsanlar tedirgin
Müzakere görüşmeleri barış için umut olsa bile Kiev çevresinde çatışmalar sürüyor. A Haber Programlar şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı. Kavasoğlu, "Sokağa çıkma yasağı sona erdi ama dışarda çok az sayıda sivil var. Kiev medyanın altından geçen metrolar sığınak olarak kullanılıyor. Sokaklara sessizlik hakim. Müzakereler umut olsa bile Kiev çevresinde çatışmalar sürdü. İnsanlar burada tedirginler.” ifadelerini kullandı.