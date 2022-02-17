MHP’li Yönter’den 6’lı masa tepkisi: Bunlar kimi ahmak zannediyor?
6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı parlamenter sistem toplantısına HDP'nin davet edilmemesinin yankıları sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, HDP'den gelen neden masada olmadıklarına dair açıklamalara tepki gösterdi, "Bu danışıklı dövüş, bir film senaryosu. Kimin eli kimin cebinde belli" dedi.
Nasıl oturacaklarını çözemeyen sonunda yuvarlak masada karar kılan 6 partinin toplantısında tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Zillet ittifakının içinde görev dağılımı yaptılar. Rol paylaşımı yaptılar. Bunlar kimi ahmak zannediyor kimi saf görüyorlar." dedi.
6 muhalefet partisi genel başkanının güçlendirilmiş parlamenter sistemi masaya yatırdıkları Ahlatlıbel'deki zirveye HDP'nin davet edilmemesi tartışılmaya devam ediyor. MHP'li Yönter, "CHP demek HDP demek artık. HDP demek CHP demek zillet demek." tepki gösterdi.
İzzet Ulvi Yönter, HDP'den gelen "Biz neden o masada yokuz" eleştirilerine tepki gösterdi. Yönter, "HDP orda nasıl yok. Masanın altında kim var. 6+1 formatında 12 Şubat günü Ahlatlıbel'de toplantı yapılırken o masanın etrafında dizilenlere refakat eden kim. Masanın ayağı HDP. Bırakalım bunları bu danışıklı dövüş bir film senaryo. İtiş kakış. Birbirleriyle şu anda kapris yaparak uğraşıyorlar. Al birini vur ötekine. Kimin eli kimin cebinde belli. Her şey netleşmiş. Zilletin ittifakı 6+1 formatında gerçekleşmiş." sözlerini kullandı.
Yönter, HDP'nin Millet İttifakı'nın ana aktörlerinden biri olduğunu vurgulayıp "Size kim inanır ya. Baştan aşağı yalan baştan aşağı riya HDP masanın altındaydı. O fotoğrafı çeken el de Türkiye'nin yıkımı Türkiye'nin izmillahi için çalışan küresel güçlerin taşeronları. Maalesef zillet ittifakı suçüstü yakalandı. Kaçacak bir yeri yok. Göçecek bir yeri yok. Tek göçecek yeri siyaset çukuru. HDP zillet ittifakının ana aktörlerinden birisidir." dedi.
Millet İttifakı'nın stratejik hedefinin de cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olduğunu belirten MHP'li Yönter, "HDP CHP'nin dizinin dibinde naz yapıyor. Bu naz. Bilinçli bir naz. Taktik bir naz. Stratejik hedefi ise 2023 Haziran da ilk etapta herkes kendi adayını çıkaracak ilk turda ikinci turda da baktılar olmayacak adaylar birleşmiş olacak. Tek aday. Bunlar şu anda millete yönelik aldatıcı mesajlar veriyorlar." ifadelerini kullandı.
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