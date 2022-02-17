MHP’li Yönter’den 6’lı masa tepkisi: Bunlar kimi ahmak zannediyor?

İzzet Ulvi Yönter, HDP'den gelen "Biz neden o masada yokuz" eleştirilerine tepki gösterdi. Yönter, "HDP orda nasıl yok. Masanın altında kim var. 6+1 formatında 12 Şubat günü Ahlatlıbel'de toplantı yapılırken o masanın etrafında dizilenlere refakat eden kim. Masanın ayağı HDP. Bırakalım bunları bu danışıklı dövüş bir film senaryo. İtiş kakış. Birbirleriyle şu anda kapris yaparak uğraşıyorlar. Al birini vur ötekine. Kimin eli kimin cebinde belli. Her şey netleşmiş. Zilletin ittifakı 6+1 formatında gerçekleşmiş." sözlerini kullandı.