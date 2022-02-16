HDP bu ülkenin beka sorunudur! PKK’nın siyasi temsilcisi HDP! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’e konuştu

"DSP'NİN İÇİNDE OLDUĞU YENİ İTTİFAKLAR OLABİLİR"

Millet İttifakı'na mı gideceğiz, Cumhur İttifakı'na mı? Bunu sürekli soruyorlar. Bu noktada biz gitmeyiz gelecek teklifi bekleriz. Toplum içinde de bize ittifaklara katılmamız konusunda çağrılar geliyor. Ama DSP'nin olduğu yeni ittifaklar olabilir. CHP'den DSP'ye geçişler olacaktır.