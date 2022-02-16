HDP bu ülkenin beka sorunudur! PKK'nın siyasi temsilcisi HDP! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'e konuştu
A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nı iktidarın milli duruşuna destek vermemekle suçlayan Aksakal, HDP'nin ise PKK'nın siyasi temsilcisi olduğunun altını çizdi. HDP'nin solcu değil faşist bir parti olduğunu söyleyen Aksakal "HDP bu ülkenin beka sorunudur" ifadelerini kullandı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı.
SOSYAL MEDYADA BİRLİK GÖZÜKTÜLER AMA GERÇEKTE BU YOK
6 kişilik masanın 4'ü 2018 genel seçimlerinde birlikte bir ittifak yapısı oluşturmuştu. Daha sonra DEVA ve Gelecek Partisi ile bu yapı oluştu. Mitingler artık bırakıldı, sosyal medya algıları başladı. 6 kişilik masa sosyal medyada birlik olarak gözüküyor ama gerçekte bu birliktelik yok.
KEŞKE TÜM PARTİLER TOPLANSA...
Vatandaşa dijital ortamlardan ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bir noktada da böyle bir masayı oluşturmak demokrasi adına doğru bir girişimdir. Keşke daha büyük bir masada Erdoğan liderliğinde oturulup Türkiye konuşulsa.
"DSP'NİN İÇİNDE OLDUĞU YENİ İTTİFAKLAR OLABİLİR"
Millet İttifakı'na mı gideceğiz, Cumhur İttifakı'na mı? Bunu sürekli soruyorlar. Bu noktada biz gitmeyiz gelecek teklifi bekleriz. Toplum içinde de bize ittifaklara katılmamız konusunda çağrılar geliyor. Ama DSP'nin olduğu yeni ittifaklar olabilir. CHP'den DSP'ye geçişler olacaktır.
MUHALEFET İKTİDARIN MİLLİ DURUŞUNA DESTEK VERMİYOR
Birbirimizle kavga etmeden her şeyi konuşmalıyız. Dışarıya dönük her konuda kol kola olmalıyız. İktidarın 5-6 senedir dış politikada milli duruşuna muhalefet destek vermedi. Ve ABD Başkanı Biden dış müdahale sinyali vermişti. Hala da aynı şeyin peşindeler.
HDP PKK'NIN SİYASİ TEMSİLCİSİDİR
HDP PKK'nın parlamentodaki siyasi temsilcisidir. Kuruluş olarak meşru bir parti değildir. PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'yi bu 6'lı masaya oturtmak demek biz siyaset yapmıyoruz demek.
HDP SOLCU DEĞİL FAŞİST BİR PARTİDİR
Bu ülkede siyaseti PKK belirleyemez. HDP etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyor. HDP solcu değil faşişt bir partidir. HDP'de ittifakta kurnazlık yapıyor. Ben gelirsem kazanırsınız diyor. Pervin Buldan yönetimde etkili şekilde yer alacağız diyor.
HDP BU ÜLKENİN BEKA SORUNUDUR
Herkesin HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olduğunu kabul etmesi gerekir. HDP bizim beka sorunumuzdur.
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