KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor?

KAOS YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir:

Bundan 20 yıl önce bu ülkede yıllık üretilen sütün miktarı yaklaşık 5 milyon ton civarıydı. Şu anda 21.5 milyon ton süt üretiyoruz. Sıkıntı var sorun var ama tarıma yaklaşık 20 kalem ayrı destek veriliyordu 20 yıl önce şu anda 100 kalemin üstünde destek var. Fakat bunlar gelişirken bu her devrin adamları da kendilerini geliştiriyorlar hatta bunlar her hükümet döneminde bir tık ilerde olmuşlar. Şu anda öyle bir kaos yaratmaya çalışıyorlar ki bizim kazancımızın bu zor şartlarda imkansız hallerde kardan yağmurdan selden fırtınadan etkilenen bizler, onlar şöyle diyorlar mazot pahalandı, gübre pahalandı, girdi pahalandı hikaye efendim hepsi hikaye. Bu bahsettikleri tamamen biz üreticileri ilgilendiriyor. Bunların yükümlülükleri tamamen bizim üstümüzde. Buna rağmen biz üretim yapıyoruz.