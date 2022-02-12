6 benzemezden oturma krizine yuvarlak masa çözümü! HDP bu işin neresinde?
Cumhurbaşkanlığı için yapılacak 2023 seçimlerine giden tarihi dönemeçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkaramayan muhalefet kendi içindeki krizlerle boğuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Oturma düzeni krizi ile tarihi ertelenen toplantıda 'yuvarlak masa' kullanılarak oturma krizinin çözüldüğü görüldü. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılırken, CHP'nin gizli ortağı HDP'nin toplantıya katılmaması dikkatleri üzerine çekti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'siz yapılan bu toplantıya sert sözlerle yükledi ve "HDP’yi planına koymayan anlayış ne yapacağını açıklamalı." dedi.
Cumhuriyetin 100. yılında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin geleceği için tarihi bir öneme sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir rakip çıkaramayan muhalefet kendi içindeki krizlerle boğuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
6 BENZEMEZ AYNI MASADA
Kamuoyunda "6 benzemez" olarak bilinen 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışma yemeğinde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması masaya yatırılarak son şekli verildi.
Yemekte, genel başkanların çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirlemek için de görüş alış-verişinde bulundukları öğrenildi.
İTTİFAKIN ADI DEĞİŞSİN
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması ile partilere eşit milletvekili dağılımı gibi konuların gündeme getirdiği öğrenildi.
HDP NEREDE?
Toplantıya Millet ittifakı'nın gizli ortağı HDP'nin katılmaması ise dikkat çekti. CHP'nin her fırsatta destek verdiği HDP'nin toplantıya davet edilmemesinin sebebi "tabanların tepkisini çekmemek" olduğu iddia edilirken CHP'nin aynı zamada "HDP'ye vekalet ettiği" yorumları da sosyal medyada yer aldı.
İLK KAVGA OTURMA KRİZİNDE YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri arasında oturma kriz yaşanmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu krizi çözmek için alfabetik sıraya göre oturalım önerisinde bulunurken Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da "Müsamere oynamıyoruz." diyerek tepki göstermişti.
İKİNCİ KAVGA İTTİFAKIN ADI
Yaşanan oturma krizinden sonra da Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi tartışmaları başlamıştı.
Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın yeniden yapılanması düşüncelerini açıklaması ve "Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz." sözleri, CHP ve İyi Parti'nin tepkisine neden olmuştu.
MİTHAT SANCAR: HDP'Yİ PLANINA KOYMAYAN ANLAYIŞ NE YAPACAĞINI AÇIKLAMALI
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu. 6 muhalefet liderinin katılımı ile HDP'siz gerçekleşen ve yuvarlak masa toplantısına yüklenen Sancar, "HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor." dedi.
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