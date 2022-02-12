6 benzemezden oturma krizine yuvarlak masa çözümü! HDP bu işin neresinde?

MİTHAT SANCAR: HDP'Yİ PLANINA KOYMAYAN ANLAYIŞ NE YAPACAĞINI AÇIKLAMALI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu. 6 muhalefet liderinin katılımı ile HDP'siz gerçekleşen ve yuvarlak masa toplantısına yüklenen Sancar, "HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor." dedi.





