6’lı yuvarlak masa Millet İttifakı’nı parçaladı! CHP tabanı isyanda

AKŞENER'E TEPKİ SÜRÜYOR

Toplantıda bir tepki de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelikti. CHP tabanında, bazı İyi Parti yöneticilerinin seçimle ilgili yaptığı çıkışlara yönelik tepkiler dile getiriliyor.

Seçime girebilmesi için Kılıçdaroğlu'nun emanet milletvekili vermesinin İyi Parti kanadında dillendirilmediğini belirten bazı partililer, merhum Erdal İnönü'nün izlediği Kürt seçmen çözümü politikasına dönülmesinin önündeki en büyük engelin Akşener ve ekibi olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor.