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Haberler Galeri Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanları dün akşam bir araya geldi. 5 buçuk saat süren toplantıda yer almayan Millet İttifakı ortağının gizli ortağı HDP'den, muhalefet liderlerine tepki geldi. Peki yuvarlak masada ne konuşuldu? 6 muhalefet partisi ortak açıklama için neden 28 Şubat'ı seçti? HDP'siz buluşma ittifakı nasıl etkiler? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Gazeteci Murat Özer ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022 13:22
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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

Muhalefet kanadının 6 partisi, yuvarlak masa etrafında toplandı.

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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

Parlamenter sisteme dönmek isteyen CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanlarının toplantısı 5 buçuk saat sürdü.

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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliği yaptı.

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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

Yuvarlak masa toplantısında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den kimse yoktu. Bu da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tepkisine yol açtı.

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Muhalefetten 28 Şubat iması! Yuvarlak masada ne konuşuldu? Çarpıcı sözler: İkinci 28 Şubat vakasıdır!

6 lider toplantının ardından yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "parlamenter sistem" üzerinde mutabık kaldıklarını duyurdu.