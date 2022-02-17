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MHP’li Yönter’den 6’lı masa tepkisi: Bunlar kimi ahmak zannediyor?

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 09:39
6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı parlamenter sistem toplantısına HDP'nin davet edilmemesinin yankıları sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, HDP'den gelen neden masada olmadıklarına dair açıklamalara tepki gösterdi, "Bu danışıklı dövüş, bir film senaryosu. Kimin eli kimin cebinde belli" dedi.
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