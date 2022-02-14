Çankaya'da '28 Şubat' masası! HDP'siz masa mesajı kime? Yuvarlak masada adaylık krizi mi?
Oturma düzenine çare bulamayan 6 muhalefet partisi geçtiğimiz günlerde yuvarlak masada bir araya geldi. 5 saatten fazla süren toplantıdan sonra Türkiye’nin hafızasında kara bir leke olarak yer alan 28 Şubat’ta anlaştıkları sistem ile ilgili açıklama yapacaklarını ilan ettiler. 6 muhalefet partisi neden post modern darbe tarihini işaret etti? '28 Şubat' koalisyonu mu? HDP'nin yuvarlak masaya davet edilmeme stratejisi kimin fikri? 6 muhalefet lideri neden HDP'siz buluştu, perde arkasında ne var? 6'lı masada 3. ittifak için neler konuşuldu, liderler ne dedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin açıklamalar:
"6 siyasi liderin bir araya gelmesi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunları ayırdığınız zaman AK Parti veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile boy ölçüşmesi mümkün değil. Burada bizi üzen şey daha doğrusu bölge insanını üzen Kürtlerle kendilerini bağdaştırmaları. AK Parti'ye kadar Kürtlere ilişkin hiçbir söylemleri yoktu.
HDP ayağına basıldığı zaman sesini çıkarıyor ama bunu Kürtler üzerinden yapıyorlar. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Bölge halkı kendisine özgürlüğü verenin Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve devletin olduğunun bilincinde. Bu anlamda Kürtleri buraya monte etmeyi kesinlikle doğru bulmuyorum.
Kendinizi bir demografik yapıya bağlarsanız yol yürüyeceğiniz bir zemin olmaz. AK Parti milletle yol yürüyor. 6 lider bir araya gelip kime karşı savaş bayrağı açıyor? Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı bunu yapıyorlar. Tek başlarına karşı oy oranları ortada. Burada AK Parti'ye ve devlete karşı bir başkaldırı var. 'Faturaları ödemeyeceğim' sözü bir genel başkanın söyleyeceği bir söz değil.
Bunun biraz daha ötesine giderseniz Gezi olayları gibi bir çağrışım yapıyor. Asla doğru bulmuyorum. Bundan dolayı siyasi partiler bir araya gelip kendi stratejilerini yapabilirler ama sadece AK Parti'ye karşı ve Cumhurbaşkanı'na karşı gelmelerinde bizim açımızdan problem değil. Geçmişte olduğu gibi millet onlara gereken cevabı 2023'te de aynı şekilde verecektir.
28 Şubat'ın tortularını AK Parti kaldırdı. Düşünün o zamanları, Kur'an Kursları kapatıldı, Kürtçe müzik dinlemek ve konuşmak yasaktı, namazınızı bile doğru düzgün kılamıyordunuz. Ama bütün özgürlüklerini getiren AK Parti'dir. 6 lider bir araya gelip bir yemek yediler ve bir görüntü verdiler bunun dışında bir şey yok. Türkiye'nin şu anda bir istikrarı var herkes aklını başına alsın bu istikrarı bozmaya kimseye izin vermeyiz."
Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın sözleri:
"20 yıl önce böyle bir masa kurulsa ve böyle ifadeler kullanılsa bu insanlardan kimse sokağa çıkamazdı. Vatandaşlar bunların hiçbir şekilde yüzüne bakmazdı. 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyor ve bunun faziletlerini ortaya koyuyorlar. Koalisyon şeklinde bir yönetimden bahsediyorlar. Şu anda de kendileri bu koasliyonu kurmuş durumdalar.
Tarafsız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer MGK toplantısında Başbakan Bülent Ecevit'in suratına anayasa kitapçığı fırlattı. İşte bu noktadan sonra kaos ortaya çıktı ve Türkiye çok sarsıldı. Tarihimizin en büyük krizini yaşadık, halk bir gecede yüzde 60 fakirleşti. İşte parlamenter sistem ve tarafsız cumhurbaşkanı dedikleri dönem buydu.
Kemal Derviş'in zorlamasıyla Türkiye IMF'ye teslim edildi. 15 günde 15 yasa dayatıldı bizlere. İşte şimdi bunu geri getirmeye çalışıyorlar. Bu olaylardan sonra halk koalisyon ortaklarına gerekli cezayı verdi. Isıtıp ısıtıp aynı sistemi geri getirmeye çalışıyorlar. Parlamenter sistem kaostur."
Hukukçu Serkan Toper'in canlı yayındaki ifadeleri:
"6 partinin bir araya gelmesinde parlamenter sistem ve demokrasi ve hukuk devletinin tesis noktasında söylemler motivasyonu oldu ve buluştular. Bu motivasyonun sahada gerçekliği var mı? Türkiye'de demokrasi ile ilgili problem var mı? Türkiye'de terör propagandası yapılıyor, terör örgütü üyeleri noktasında çalışmalar var bundan yargılananların bile AYM'ye başvuru hakkı var.
Türkiye'de insanlar TV kanallarında özgürce düşüncelerini söyleyebiliyorlar. Fikir ve ifade özgürlüğü bile aşılıyor. Türkiye'de o kadar demokrasi var ki yalan bilgi gerçek gibi toplum mühendisliği yapılıyor, devletin varlığı ve birliği hedef haline getiriliyor.
Türkiye demokrasisi bir terör partisine yıllarca sabır gösteriyor. Türkiye'de demokrasi dünya standartlarının bile üzerinde. Dünya hiçbir demokrasisi terör partisine böyle bir izin vermez. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kim neden rahatsız? Bu sistem güçlü iktidar ve milli devlet anlamına gelir. 50+1 arkasına almış güçlü iktidar bağımlı politikalar gütmez. Etkili ve hızlı politikalar geliştirir.
Parlamenter sistem zayıf iktidar, bağımlı devlet demektir. Bir tarafta milli ve ahlaki duruş sergileyen, bölgesel ve küresel güç olmaktan bahseden, Suriye ve Irak'ta terör devleti kurdurmamakta kararlı olan bir Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise içine kapanmış, Brüksel ve ABD'den yönlendirilmiş Türkiye hayalini kuranlar var. "
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