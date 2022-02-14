Çankaya’da ’28 Şubat’ masası! HDP’siz masa mesajı kime? Yuvarlak masada adaylık krizi mi?

Bunun biraz daha ötesine giderseniz Gezi olayları gibi bir çağrışım yapıyor. Asla doğru bulmuyorum. Bundan dolayı siyasi partiler bir araya gelip kendi stratejilerini yapabilirler ama sadece AK Parti'ye karşı ve Cumhurbaşkanı'na karşı gelmelerinde bizim açımızdan problem değil. Geçmişte olduğu gibi millet onlara gereken cevabı 2023'te de aynı şekilde verecektir.